公司法擬放寬實質受益人申報 明跨部會協調

行政院院會去年12月通過公司法修正草案，目前正在立法院審議中。其中，為因應11月亞太洗錢防制組織（Asia/Pacific Group on Money Laundering, APG）的第三輪評鑑，草案規定公司須每月申報一次申報實質受益人，範圍包括董事、監察人、經理人及持股10%以上股東，以提升資訊透明度。

（中央社記者顧荃台北11日電）行政院政務委員兼國發會主委陳美伶今天表示，明天將召開跨部會協調會議，研議公司法修法新增的實質受益人申報規定，是否將每月申報的頻率予以放寬，盼能在立院臨時會完成修法。

陳美伶下午告訴中央社記者，總統蔡英文日前與會計師公會見面時，公會向總統建議，每個月申報實質受益人的頻率太頻繁，而且董事、監察人等並不會太常異動，沒必要每個月重複申報，增加中小企業的法遵成本。

陳美伶說，她上週接到通知，總統府方請她召開跨部會協調會議，研議是否放寬實質受益人申報時間，因此她將在明天下午召集經濟部與法務部進行協調；協調結果則由立法院民進黨團提到臨時會的黨團協商討論，盼能在臨時會完成修法。

她指出，會計師公會建議實質受益人定期的每月申報可改為每年一次申報，若兩次定期申報期間內有異動，就隨時提出申報，但她必須先了解這種做法是否合乎APG評鑑的標準，因此有待協調會討論；她強調，公司法修法是為了通過APG的評鑑，即使進行協調，這個目標也不能打折。

另外，工商時報報導指這次協調會也將討論是否拿掉將「實質受益人」字眼，且七大工商團體建議有限公司不需申報實質受益人。對此，陳美伶指出，蔡總統是聽取會計師公會的建議，府方只有請她協調申報時間，沒有是否要拿掉「實質受益人」字眼或有限公司是否不用申報的問題。（編輯：林孟汝）1070611