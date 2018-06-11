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台中荔枝外銷日本啟運　蔡英文到場見證

記者黃玿琮／台中報導2018/06/11 16:53
▲台中荔枝外銷日本啟運，蔡英文總統到場見證。（圖／記者黃玿琮攝2018.6.11）
▲台中荔枝外銷日本啟運，蔡英文總統到場見證。（圖／記者黃玿琮攝2018.6.11）

為讓國外消費者可品嚐原汁原味台中優質荔枝，台中市政府、上銀科技、中興大學合作運用「保色防失水技術」，解決荔枝外銷時外觀褪色問題。11日在豐原區青果運銷合作社台中分社舉行啟運儀式，總統蔡英文也到場見證，肯定整合民間與學界的資源，致力於農業創新，展現台灣農業實力。

台中荔枝外銷日本啟運儀式，11日在青果運銷合作社台中分社舉行。蔡英文表示，新農業政策要做出成績，除了中央的努力之外，也需要地方政府在第一線配合執行，啟運儀式顯示政府、農民、企業、學校齊心拼外交，將台中品牌行銷國際。

蔡英文強調，台中近年整合民間與學界的資源，致力於農業創新，最後達到外銷目標，荔枝能夠用它原來的樣子到消費者手上，顯示台灣農業出口在國際上具競爭力，且展現台灣農業實力；我們克服了荔枝外銷障礙，相信沒有任何不能夠克服的事情。

荔枝外銷啟運儀式中，包括蔡英文、台中市長林佳龍、行政院農委會主委林聰賢、行政院農委會農糧署副署長蘇茂祥、農業局長王俊雄、市議員蔡成圭、上銀科技董事長卓永財、青果運銷合作社理事主席陳益宗、中興大學副校長黃振文等人士，皆到場共襄盛舉。蔡英文也在啟運儀式後，在林佳龍陪同下視察青果運銷合作社營運狀況。

▲台中荔枝外銷日本啟運，蔡英文到場見證。（圖／記者黃玿琮攝2018.6.11）

林佳龍說明，台灣氣候由南而北增熱，荔枝在南往北逐漸盛產，至5、6月剛好是台中荔枝量產期，鼓勵外銷可避免國內價低競爭，並提升農民收益；但日本對於農產品的要求可說是全世界最嚴格，荔枝難保色、保水，經透過產官學合作，應用保色防失水處理技術，可說是樹立新農業成功典範，確立台灣水果王國美名。

農業局表示，荔枝銷往日本因必須經由蒸熱處理過程，造成外觀褪色觀感不佳，由中興大學所研發的荔枝保色防失水處理技術，使荔枝經由蒸熱處理後在外觀上仍可保持原色；感謝上銀科技拋磚引玉，向青果運銷合作社採買台中市的荔枝1,500箱運往日本推廣。

▲台中外銷荔枝經透過產官學合作，應用保色防失水處理技術。（圖／記者黃玿琮攝2018.6.11）

農業局表示，除了保色防失水處理技術外，市府也推出荔枝外銷推廣方案「台中市拓展荔枝國外市場輸銷計畫」，自即日起至今（107）年8月31日止，全國貿易商、農會、農民團體及合作社，只要向荔枝園座落於台中的農民收購外銷，並依計畫規定程序申請者；農業局補助外銷出口量每公斤10元，預計獎勵外銷400噸，共同將台中市荔枝行銷國外，讓國外消費者能品嚐到台中優質的水果。

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蔡英文端節慰勉官兵　致贈加菜金世界創新發明　大葉大學再次鍍金

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