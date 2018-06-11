男大生車禍肋骨斷4根　胸骨固定不必再忍痛

屏東基督教醫院胸腔外科主任李宗龍曾收治一名因車禍造成多重外傷且合併顱內微量出血的20歲男大生，X光片發現患者斷了4根肋骨且胸腔有積血，經緊急救治觀察3天後病情穩定，但他卻難以忍受胸腔的疼痛感，躺在床上害怕呼吸、咳嗽、不敢笑，就連說話、進食也戒慎恐懼，深怕牽一髮而「痛」全身，最後決定進行胸骨復位手術，術後疼痛改善許多，2、3天就能下床走動，氣色也明顯變好，很快就返家休養。

肋骨骨折常見發生在車禍、高處跌落或運動等激烈外力撞擊，肋骨斷裂通常會引發劇烈疼痛，但若是沒有發生危及生命的情況，傳統醫療方式會先以止痛為優先考量，後續觀察病患能夠忍受疼痛的程度，再決定是否進行胸骨復位手術，期能縮短疼痛期、加速復原力。

肋骨骨折傳統療程不需要固定即能慢慢自行癒合，骨頭約4至6周會長好，但隨著醫療器材的日新月異，透過專用的肋骨固定系統，能幫助病患肋骨復位並減輕疼痛。通常肋骨斷3根以上就會出現胸部變形，或肋骨骨折後產生劇烈疼痛，就連強效止痛藥也無效，甚至是嚴重到2、3根肋骨前後皆斷，形成胸壁不穩定恐至呼吸衰竭的連枷胸時，就會建議施以胸骨復位手術，避免塌入胸腔的風險。

李宗龍說明，胸骨復位手術可分為內視鏡和傳統開刀，通常病患生命跡象穩定、皮膚表面組織完整即可使用微創手術，從內視鏡能精確看清楚肋骨斷裂的部位，發生氣血胸時先進行止血，並評估肺部是否受損，也能精準進行將骨板微調貼合固定於斷裂部位。相較於傳統手術需推測肋骨斷掉的位置，打開皮膚長達25至30公分的傷口，才能進行胸骨復位，內視鏡手術傷口較小，一旦遇病患緊急情況時仍須採取傳統手術，以掌握搶救黃金期。

肋骨骨折後的復位手術，目的是為了固定骨頭，不致因為簡單的呼吸就感到疼痛，有助復原速度並提升病患生活品質。李宗龍表示，經政府許可的胸骨固定系統，骨板材質以鈦金屬為主，植入體內不會產生異物感和排斥反應，術後不需取出，在術前皮膚無破損情況下，通常植入後也少有感染機率發生。目前健保並無給付肋骨定位的骨板，民眾須自費治療，但未滿18歲、骨質疏鬆嚴重、女性身材瘦小或虛弱年長者，則不建議進行手術

李宗龍提醒，肋骨復位手術後應勤做呼吸復健，幫助排出呼吸道分泌物，以預防肺炎併發症，3個月內應避免負重、搬重物，不論咳嗽或大笑，盡量用手或枕頭護住胸口、減少震動，也應避免二度撞擊受傷。