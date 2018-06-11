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貢丸痔瘡困擾多年　中醫療法還他暢快人生

記者陳鴻謙／桃園報導2018/06/11 19:00
▲羅永欽提到，痔瘡成因大多熬夜喝酒、飲食偏好辛辣、重口味，因為輕忽即時治療，導致痔瘡越來越大，嚴重影響排便。（圖／ingimage）
▲羅永欽提到，痔瘡成因大多熬夜喝酒、飲食偏好辛辣、重口味，因為輕忽即時治療，導致痔瘡越來越大，嚴重影響排便。（圖／ingimage）

52年次的張先生，8年前罹患痔瘡，但卻輕忽未積極就醫，今年痔瘡竟大如貢丸，嚴重影響排便，每次上廁所都要花上1小時。雖然手術切除痔瘡可一勞永逸，但張先生卻害怕留下後遺症、影響排便，下半輩子要包紙尿布度過。後來接受中醫免開刀的枯痔療法，10天後痔瘡就自然脫落，傷口癒合，輕鬆擺惱人的痔瘡。

中醫師羅永欽表示，痔瘡依照發生的部位可以分爲外痔、內痔、混合痔。內痔是長在肛門管起始處的靜脈曲張，外痔則位於更下方，幾乎是在肛管口上，排便時可能會脫出或突現於肛管口外，排便後它又會縮回原來的位置。無論內痔還是外痔，都可能發生血栓。在發生血栓時，痔中的血液凝結成塊，從而引起疼痛。

西醫治療痔瘡，可透過手術；以紅外線、冷凍、雷射等療法切除，成效良好。不過部分患者擔心手術可能留下後遺症，或心裡避諱動刀，其實可考慮選擇免開刀的中醫枯痔療法來消除痔瘡。

所謂枯痔療法，即使用浸了中藥的棉線，結紮在痔瘡位置，然後待痔瘡自行枯萎脫落。至於選用哪種藥材來浸製結紮的棉線，則由中醫師的經驗、慣用的藥材，以及患者病情輕重而定。

羅永欽提到，張先生是一般典型的痔瘡患者，為了工作、生意，免不了熬夜喝酒，與人應酬，飲食方面又偏好辛辣、重口味的食物。當隱約覺得排便不順，在肛門附近摸到異物，以為是小問題，僅服用並塗抹成藥，最後因為輕忽，導致痔瘡越來越大，嚴重影響排便。

張先生至中醫門診就醫時，巨大的痔瘡長在肛門口，就好像是顆大石頭卡在水溝中，塞住水流，相當苦不堪言。醫師行醫多年，還沒看過如此大的痔瘡。4月中接受中醫枯痔療法後，經過10天後，痔瘡自然脫落，傷口逐漸癒合。到了5月中回診時，傷口已完全收縮、癒合，效果相當顯著。

為避免痔瘡復發，羅永欽呼籲病友應維持規律生活作息及清淡飲食，每天有意識地做3至5次肛門收縮，可增強括約肌功能，或透過按摩肛門，在便後用熱水坐浴，促進局部血液循環，維持肛門清潔，也能有效遠離痔瘡。

【本文經《健康傳媒》授權刊登，原文於此

   

關鍵字中醫痔瘡枯痔療法靜脈曲張羅永欽
車禍肋骨斷裂　胸骨固定加速復原

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