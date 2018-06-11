川金會前 新加坡提前為川普慶生

新加坡外長維文透過個人臉書（VivianBalakrishnan）公布美星雙方工作午宴的照片，川普看著擺在面前一個插有一支蠟燭的水果蛋糕，面露笑容，他左右兩旁則是蓬佩奧與白宮幕僚長凱利，兩人都面帶笑容地鼓掌，為川普祝賀。

這場世紀「川金會」的成敗，關乎川普6月14日的72歲生日是否愉快，而新加坡作為東道主，則展現貼心溫暖的情誼。李顯龍中午在與川普舉行的工作午宴上，就特別準備生日蛋糕，提早3天為川普即將到來的72歲生日慶祝。

蓬佩奧稍早在一份書面聲明中指出，要感謝新加坡的熱情接待。他也說，美國與北韓雙方已舉行多場實際且詳盡的會議，包括今天上午由美國駐菲律賓大使金成及國防部亞太助理部長薛瑞福在內、與北韓副外相崔善姬的工作會談，而蓬佩奧的官方推特稍早也公布這場會談的照片。

他還說，川普及整個美國團隊都期待明天的峰會，川普為了明天與金正恩的會談也做好「充分準備」，他還強調，「美國的立場仍舊清楚未改變」，但值得注意的是，他在聲明中沒有提到朝鮮半島實現「完全、可驗證且不可逆的非核化」（CVID）。

北韓官媒上午指出，金正恩與川普將討論朝鮮半島「永久與持久的和平機制」，雙方還將在會談上就建立全新的北韓與美國關係等深入交換意見。另外，北韓官方媒體對CVID則隻字未提。（編輯：陳惠珍）1070611