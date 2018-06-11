10年的等待 IKEA將在7月首次於印度開設據點

印度嚴格的國外投資限制，使得瑞典家具大廠 IKEA 過去遲遲無法進軍全球人口第二多的國家印度，經過超過 10 年的努力，IKEA 確定將於下個月於泰倫加納邦的海得拉巴市開設第一間印度分店，但該公司人面臨許多來自文化方面的挑戰。

IKEA 在 2006 年首次向印度政府提出開設據點申請，但印度法規禁止未與本地廠商合作的海外零售商在印度開設店面。多年後，印度政府修法，允許販售「單一品牌」的零售商以 100% 外資持股情況進入印度。

此法規亦是 Walmart 需斥資 160 億美元收購印度線上零售商 Flipkart 的原因，Walmart 不是販售「單一品牌」，故無法直接近駐印度。