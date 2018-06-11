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世界創新發明比賽常勝軍　大葉大學再次鍍金

記者唐詠絮 / 彰化報導2018/06/11 16:54
▲大葉大學師生挑戰2018韓國WiC世界創新發明大賽，獲7金2銀4大會特別獎(前排左三梁卓中校長)。（圖／大葉大學提供，2018.06.11）
▲大葉大學師生挑戰2018韓國WiC世界創新發明大賽，獲7金2銀4大會特別獎(前排左三梁卓中校長)。（圖／大葉大學提供，2018.06.11）

大葉大學今年相繼在環保節能車大賽奪得五連霸、及參加設計新銳挑戰賽囊括金、銀、銅獎後，六月再傳捷報，參加2018韓國WiC世界創新發明大賽，與美國、西班牙、印度等16個國家、近500件作品同台競技，抱回7金2銀4大會特別獎。
▲大葉大學師生赴韓國挑戰2018韓國WiC世界創新發明大賽。（圖／大葉大學提供，2018.06.11）

其中榮獲金牌的環工系教授李清華帶領的兩組研發團隊，都有境外學生參加，印度籍的博士生娜希米、蒙古籍博士生薩吉共同開發的「合成殼聚醣官能基Fe3O4磁性奈米粒子以提高對替莫唑胺此癌症治療藥物之載藥效率的方法」，以廢螃蟹殼提煉的殼聚醣為基質，結合磁性材料，製備成具Fe3O4磁性奈米粒子的殼聚醣，作為藥物載體，以這項發明當藥物材料，可提升腦癌治療藥物的載藥效率，透過藥物在體內連續釋放，1天服用1次，減低使用藥物頻率，可說是對患者的一大福音。
▲大葉大學環工系教授李清華(中)指導博士生莉娜(左)、大三生李連耀(右)，獲韓國WiC世界創新發明大賽金牌與大會特別獎。（圖／大葉大學提供，2018.06.11）

蒙古籍的環工系博士生莉娜指出，微生物燃料電池技術可以產生綠色能源，也能處理廢水，此次發明的「一種合成殼聚醣-海藻酸鈉生物複合材料質子交換膜之方法以應用於微生物燃料電池產製綠色能源」，將廢螃蟹殼和海藻提煉製成的粉末，合成出質子交換膜，運用到實驗室的燃料電池系統裡，他們以大葉大學污水處理廠收集到的廢水進行實驗，結果顯示最高可得到491伏特的電力，廢水並可達到78.6％的COD去除率。


▲大葉大學環工系教授李清華(右)指導娜希米(中)、薩吉(左)，獲韓國WiC世界創新發明大賽金牌。（圖／大葉大學提供，2018.06.11）

大葉大學校長梁卓中表示，在該校有系統的秉持「德國式師徒制教育」培養學生學用合一，因此不論電機或環境工程、舉凡企業經營管理、品牌認同、線上學習、行動輔具、食品開發、美妝產品、藝術創作等等，將創新與實務兼具的研究，畢業學成的學子，反而能成為產業界的一大助力，繳出一張亮眼的成績單。

關鍵字大葉大學韓國創新發明環工系
荔枝外銷啟運　蔡英文到場見證美籍網紅正妹　愛吃台南擔仔麵

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