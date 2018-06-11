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美籍網紅正妹專程從泰國飛來台南　擔任首位外籍祕密客

記者黃文博／台南報導2018/06/11 17:03
▲二官辦今日帶著人氣網紅麗紗造訪台南知名的「度小月擔仔麵」。（圖／台南市政府提供，2018.06.11
▲二官辦今日帶著人氣網紅麗紗造訪台南知名的「度小月擔仔麵」。（圖／台南市政府提供，2018.06.11

台南小吃魅力無敵！台南市政府第二官方語言專案辦公室剛釋出招募外籍祕密客消息，即有美裔網紅Lisa Dawson（麗紗）表明，願自費從泰國來台南，搶當首位外籍祕密客!二官辦今（11）日帶著這位人氣網紅及3名外籍祕密客造訪其中一間英語友善店家─台南知名的「度小月擔仔麵」。

兼任二官辦主任的台南市政府副秘書長李賢衛表示，此次「外籍祕密客招募活動」期望達到的目的有二：一、向外籍人士行銷台南對於英語友善環境營造的努力；二、行銷台南、將外籍人士帶進來，提高店家「對使用英語的需求」，鼓勵更多店家參與「台南市英語友善標章計畫」，進而帶動店家學習英語的動機。

二官辦副主任田玲瑚表示，非常開心能夠邀請到麗紗專程從泰國飛來台南9天品嚐在地美食，麗紗在泰國擁有4.5萬粉絲，她本身是美食專家，在泰國是知名廚師，常受邀到各大飯店、餐廳擔任客座主廚，她的粉絲多是美食愛好者，二官辦希望藉由她的影響力，將台南美食推廣至泰國，正好與中央力推的「新南向政策」相互呼應。

麗紗表示，早已耳聞許多外國朋友來台灣旅遊時，指定造訪臺南品嚐小吃，因為台南早已是公認集聚臺灣美食精華的所在地，更貼心的是，店家有了雙語菜單後，外國人點菜不再「霧煞煞」，也有助於深入探索台南巷弄美食，她希望嚐遍台南小吃後，能激發料理創作靈感，將獨特的「台南口味」融入料理中，將台南美食發揚光大。

度小月擔仔麵表示，祕密客活動能督促店家勤用雙語菜單、激勵員工提升英語力，絕對有助於提升台南店家的國際形象；本次外籍祕密客活動，預計招募100位外籍人士。

關鍵字擔仔麵第二官方語言李賢衛麗紗網紅
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