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看好三鏡頭增長趨勢 野村、大摩維持舜宇光學買入評級

鉅亨網2018/06/11 15:52
鉅亨網 / NOWnews
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看好三鏡頭的潛在增長趨勢，野村、摩根士丹利維持舜宇光學 (2382-HK)「買入」和「增持」評級，目標價港幣 165 元。截至今 (11) 日 15:31，舜宇光學跌 0.654%，報港幣 169.4 元。

圖：新浪財經
圖：新浪財經

野村發表研究報告指出，看好三鏡頭的潛在增長趨勢，和大陸對智慧型電話的需求，維持舜宇光學科技「買入」評級，並預期需求在未來 2-3 個月會維持上升趨勢。

舜宇光學科技 8 日公佈 2018 年 5 月出貨量，電話鏡頭出貨量創歷史新高，達 7600 萬件，電話攝像模組出貨量達 3400 萬件，年度分別增加 70% 和 58%，出貨量均超預期。

野村報告指出，預期大陸地智慧型電話供應商除了華為外，未來會採用更多三鏡頭。車載鏡頭出貨量則取得 20% 增長，達 3000 萬件，出貨量較 4 月份低但仍然增長率乎合年度預期。

與此同時，摩根土丹利也發表研究報告，稱舜光學 5 月付運量符合預期，與市場預期的強勁表現一致，預計其增長動力持續，維持評級「增持」，目標價港幣 165 元。

報告指出，舜宇光學的定價能力及利潤仍然是未來走勢的關鍵，該行表示，雖然模組市場有更多新加入者，但競爭愈趨理性，因此舜宇鏡頭定價維持良性水準。

大摩相信 2019 年起，三鏡頭將愈趨普及，預計功能升級可緩解模組定價受壓的問題。

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