台灣最大維修機棚一次塞5架飛機　2019年正式啟用

看好亞太地區飛機維修需求，華航集團旗下子公司台灣飛機維修公司新棚廠今（ 11 ）日舉行上樑典禮，預計明年正式啟用，未來可同時容納 2 架 777 或 A350 廣體機，及 3 架 737 或 A320 窄體機進行維修作業，是目前台灣最大跨距的棚廠建築。
華航表示，台飛新棚廠自 2017 年 1 月動工迄今工程進度已逾 70 %，預計將於今年 11 月取得使用執照，2019 年 3 月正式落成啟用。華航董事長何煖軒指出，據 Oliver Wyman 顧問公司研究，亞太地區未來 10 年機隊數將再成長 86 %，預計超過 13,500 架次。新棚廠除可應付華航 14 架 A350-900 新機的維修需求，也能攻亞洲的飛機維修市場。
▲華航董事長何煖軒出席台灣飛機維修公司新棚廠上樑典禮。（圖／華航集團提供）
台飛新棚廠佔地約 19,500 平方公尺，其中五層的庇屋區及飛機維修機棚區，總地板面積約 37,500 平方公尺，為台灣最大跨距的棚廠建築。初期主要提供 777、A350 等民航機及市場上其他主流機型的機體維修服務，並逐步發展停機線維修、飛機構型修改、飛機客改貨及飛機補充型別認證工程能力。
台灣飛機維修品質與價格在國際間頗具競爭力，長榮航空與奇異公司合作成立長榮航太，客戶涵蓋全球 40 多家航空業者，去（ 2017 ）年還吸引德國漢莎航空來台進行維護工作，也爭取到波音公司貨機改裝合約。