台灣最大維修機棚一次塞5架飛機　2019年正式啟用

看好亞太地區飛機維修需求，華航集團旗下子公司台灣飛機維修公司新棚廠今（ 11 ）日舉行上樑典禮，預計明年正式啟用，未來可同時容納 2 架 777 或 A350 廣體機，及 3 架 737 或 A320 窄體機進行維修作業，是目前台灣最大跨距的棚廠建築。

華航表示，台飛新棚廠自 2017 年 1 月動工迄今工程進度已逾 70 %，預計將於今年 11 月取得使用執照，2019 年 3 月正式落成啟用。華航董事長何煖軒指出，據 Oliver Wyman 顧問公司研究，亞太地區未來 10 年機隊數將再成長 86 %，預計超過 13,500 架次。新棚廠除可應付華航 14 架 A350-900 新機的維修需求，也能攻亞洲的飛機維修市場。