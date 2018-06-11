端午節健康促進概念　教做健康養生五榖粽

端午節前夕，街頭已有粽味飄香，但愈美味的粽子往往熱量爆表，反而成為健康一大隱憂。臺中市衛生局主秘邱惠慈指出，為宣導銀髮族健康飲食概念，改善長者蛋白質與膳食纖維攝取不足等問題，而與慈濟醫院共同合作，教民眾製作低卡、少油、少鹽，適合長輩食用好咀嚼吞嚥，又能兼顧補充蛋白質及提升膳食纖維攝取的健康素粽。

端午節將屆，為宣導銀髮族健康促進概念，市府衛生局與臺中慈濟醫院合辦「花好粽夏慶端午」素粽教作活動；邀請市長夫人廖婉如與臺中慈濟醫院院長簡守信攜手示範「健康養生五榖粽」，應邀品嚐的社區長者們都豎起大拇指說「讚」。

這次教作的「健康養生五榖粽」，是臺中慈濟醫院營養師依據新版國民飲食指南特別設計的食譜，由市長夫人廖婉如與簡守信院長，以現場直播方式在臉書上分享。營養科副主任楊忠偉說，「健康養生五穀粽」食材包括：黑米、16穀米、長糯米各20克，加上豆乾丁一份、香菇1朵、猴頭菇15克、熟栗子1顆與腰果10克。

▲臺中慈濟醫院營養師依據新版國民飲食指南，特別設計的「健康養生五榖粽」食譜。（圖／記者黃玿琮攝2018.6.11）

楊忠偉表示，這次設計的粽子，特色是增加全榖雜糧攝取及粽子的豐富性之餘，以一份豆乾丁(小塊)取代傳統型五花肉或滷肉,達到國民飲食指南豆魚蛋肉類的需求，堅果(腰果)增加好的油脂攝取，並以滷過的香菇與猴頭菇增加粽子風味，粽子本身已有調味；建議吃粽子時以原味為主，避免沾甜辣醬或番茄醬加工調味料、鹼粽應避免沾砂糖或糖漿等，以免鈉、糖攝取過量等疾病不穩的風險。

簡守信院長則說，醫院不只開刀、看病人，也把健康飲食觀念帶給大家，所謂「病從口入」，醫院希望做到的不只是治療疾病更是健康促進，利用節日加強提醒健康觀念，讓健康不只是在端午節，而是時時刻刻都放在心裡。尤其現代人營養過剩，糯米對腸胃道也不好，傳統肉粽常包有五花肉，糯米也經油脂拌炒，1顆熱量可能高達628大卡，相當於約1個滷雞腿便當。這次針對高齡長者營養師設計「健康養生五穀粽」，120克熱量290大卡，讓長輩們可以安心過端午節。

廖婉如市長夫人邊學包粽，也不忘建議長輩們，吃粽子不要忘了補充一份夏令水果，如黃色或綠色奇異果1顆(1份水果)；或搭配時節筍子湯、蔬菜，增加膳食纖維攝取與飽足感，同時維持每週至少150分鐘的規律運動習慣，以消耗節慶聚餐時攝取的多餘熱量，維持健康體位。