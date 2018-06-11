NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈建仔一針見血　陳明軒：真的很厲害東方設大反毒志工　關懷獨居老人8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
鉅亨網

大量質押股票 華誼兄弟：不是拋售 所獲資金用於投資

鉅亨網2018/06/11 15:56
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

華誼兄弟 (300027-CN)6 日公告，持股人王中軍、王中磊的股份均大量質押，在目前「陰陽合約」引起風波的敏感時期，讓市場信心更加薄弱。不過公司表示，「股權質押不是抛售股票，更不代表不看好華誼未來，也不會影響華誼兄弟的正常經營」。

華誼兄弟股價今 (11 日) 持續下挫，午盤下跌逾 3%，報人民幣 6.85 元。自月初爆明星疑似逃漏稅醜聞後，華誼兄弟股價已經由 1 日的人民幣 8.18 元，下挫約 17%。

依據華誼兄弟公告，王中軍共持有公司股份 6.12 億股，佔 22.07%，質押 19.86%，作為第一大股東、公司法人，持股僅剩 2.21%。王中磊共持有 1.72 億股，佔 6.19%，質押 5.15%，手中也只剩僅剩 1.04%。

部分媒體以「忽然質押幾乎全部股權，瘋狂套現」為題提出質疑，華誼兄弟今接受《中國網財經》訪問時強調，股權質押不是拋售股票，更不代表不看好華誼未來。

公司指出，王中軍與王中磊一直關注各個行業的創新發展，他們股權質押的資金用途，主要用於項目投資及股權投資，為引領行業發展注入新的活力。公司還表示，「會對惡意傳謠者保留訴訟權利。」

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字afp質押王中軍華誼兄弟王中磊headline
看好三鏡頭增長趨勢 野村、...投資誰？這4檔優於大盤：沃...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan