大量質押股票 華誼兄弟：不是拋售 所獲資金用於投資

華誼兄弟 (300027-CN)6 日公告，持股人王中軍、王中磊的股份均大量質押，在目前「陰陽合約」引起風波的敏感時期，讓市場信心更加薄弱。不過公司表示，「股權質押不是抛售股票，更不代表不看好華誼未來，也不會影響華誼兄弟的正常經營」。

華誼兄弟股價今 (11 日) 持續下挫，午盤下跌逾 3%，報人民幣 6.85 元。自月初爆明星疑似逃漏稅醜聞後，華誼兄弟股價已經由 1 日的人民幣 8.18 元，下挫約 17%。

依據華誼兄弟公告，王中軍共持有公司股份 6.12 億股，佔 22.07%，質押 19.86%，作為第一大股東、公司法人，持股僅剩 2.21%。王中磊共持有 1.72 億股，佔 6.19%，質押 5.15%，手中也只剩僅剩 1.04%。