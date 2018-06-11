NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈建仔一針見血　陳明軒：真的很厲害東方設大反毒志工　關懷獨居老人8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

日嫌新幹線內隨機殺人 事前無徵兆

中央社2018/06/11 15:51
中央社 國際 / NOWnews
中央社 國際 / NOWnews

（中央社東京11日綜合外電報導）日本9日發生嫌犯在新幹線車廂內隨機殺傷乘客事件，造成一死兩傷，一位女性傷者回想過程說，嫌犯動手前完全看不出有任何可疑之處。

日本放送協會（NHK）報導，這起事件發生在9日晚間從東京發車前往新大阪的希望號列車上，造成上班族梅田耕太郎死亡，另有2位20多歲女性受傷。

警方當天在車廂內逮捕無業的22歲嫌犯小島一朗，今天以殺人罪嫌移送檢方偵辦。

最初被襲擊的是坐在小島旁邊的27歲女性，她向警方表示，兇手動手前完全感覺不到任何可疑之處，以為小島要站起來時就突然被砍傷。

小島後來又襲擊別的女性，挺身而出欲制止小島的梅田，可能因此惹惱兇嫌。小島之後接受警方偵訊表示，當時很火，看到誰就砍誰。

挺身而出卻不幸被殺害的梅田，是在一家化學製品大廠工作。公司表示，梅田為人開朗溫厚，深受同事喜愛。

事發後，公司以社長名義發表聲明，梅田為救助遇襲女性，行為非常勇敢，公司也引以為傲，除了為梅田祈求冥福，也要對遺族致哀悼之意。

負責這段新幹線營運的JR東海公司，今天也發表正式聲明指出，這是絕不允許的犯罪行為，除了為不幸罹難的乘客祈求冥福，也要為受傷乘客致上慰問之意，並祈求早日康復。

隨機殺人的小島是個什麼樣的人？產經新聞報導，小島過去曾和家人說，自己沒有活著的價值，透露出自殺傾向。

小島之前跟外祖母同住，約半年前說自己要去「旅行」，就沒再回家。

小島的外祖母等人說，小島到中學前都跟雙親同住，雖然中學時參加棒球社，但因為被欺負開始逃學；後來又因為跟父親吵架導致關係惡化，最後離家出走。

小島高中夜校畢業後，進入職業訓練學校，取得電氣工程等相關證照；2015年4月在埼玉縣的機械維修公司工作，但2016年2月底離職。

小島之後跟外祖母同住，常常足不出戶在家上網及讀書。外祖母說，小島對她很體貼，出門時都會配合她的走路速度，發生這樣的事令她無法置信。

受到這起事件影響，國土交通省也通知各主要鐵路公司，希望透過強化警備及跟警方合作，並利用車廂內的監視器及緊急連絡裝置等，努力確保車內安全。（譯者：黃名璽/核稿：林憬屏）1070611

峰會登場前 傳金正恩今參訪...高雄久旱降甘霖 南水局：未解旱

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan