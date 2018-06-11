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北市驗粽子餡料 九如商號淡榨菜漂白劑超量

中央社2018/06/11 15:53
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（中央社記者陳妍君台北11日電）台北市政府衛生局今天公布端午節食品及餡料抽驗結果，發現位於大安區仁愛路的九如商號在湯、麵食裡使用的淡榨菜漂白劑超量，位於萬華區的台農醬園販售的蘿蔔乾防腐劑超量。

衛生局已要求販售場所下架違規產品。由於生產淡榨菜與蘿蔔乾的業者分別位於雲林縣與嘉義縣，台北市衛生局已移請所轄衛生局依食品安全衛生管理法辦理，可處分製造業者或責任廠商新台幣3萬元以上、300萬元以下罰鍰。

衛生局4月底到北市各端午節食品製造業、粽子專賣店、賣場與傳統市場，抽驗70件粽子餡料、25件各式粽子和5件肉粽沾醬，檢驗項目包括動物用藥多重殘留、防腐劑、漂白劑、螢光增白劑、殺菌劑、非法定著色劑與硼砂。

九如商號向衛生局表示，店裡未直接販售淡榨菜，而是製成湯、麵食供客人添加食用；台農醬園則稱，蘿蔔乾（珍珠脯）是販售給零售市場散客。

食品添加亞硫酸鹽加工後，會殘留「二氧化硫」。衛生局指出，這次淡榨菜中驗出的漂白劑「二氧化硫」若食用過量，可能造成呼吸困難、腹瀉或嘔吐；氣喘患者若食用含有超量亞硫酸鹽的食物，可能產生不同程度的過敏反應，引發哮喘與呼吸困難。

蘿蔔乾驗出的超量防腐劑「苯甲酸」若食用過量，則可能造成腹部疼痛、噁心或嘔吐。（編輯：方沛清）1070611

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