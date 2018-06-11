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最年輕首獎得主吳育霈　陶博館新作發表「呼喚奇蹟」

記者蔡琇惠／新北報導2018/06/11 17:10
▲「台灣國際陶藝雙年展」最年輕的首獎得主吳育霈推出新作，即日起在鶯歌陶瓷博物館展出14件作品。（圖／記者蔡琇惠攝，2018.06.11）
▲「台灣國際陶藝雙年展」最年輕的首獎得主吳育霈推出新作，即日起在鶯歌陶瓷博物館展出14件作品。（圖／記者蔡琇惠攝，2018.06.11）

「台灣國際陶藝雙年展」史上最年輕的首獎得主吳育霈，再度推出令人眼睛為之一亮的新作，即日起至7月8日在鶯歌陶瓷博物館1樓陽光特展室展出「呼喚奇蹟－吳育霈創作個展」。

79年次的吳育霈從未參與過國際競賽，首次參賽就獲得「2016台灣國際陶藝雙年展」首獎殊榮，25歲的她，創下歷年來最年輕得主的紀錄，經過3年來不斷嘗試與創新，並發揮「潔癖」的個性，再度以亮眼的成果舉辦個展，發表全新系列創作。

時任陶藝雙年展評審委員之一的資深陶藝家范振金特地前來參與開幕茶會，他表示，創作之路很辛苦，作品要叫好又叫座很不簡單，吳育霈的創作包含理性與感性，形與色的搭配有很大的突破，不過做一個快樂的陶藝家才是最重要的事。

吳育霈說，她在偶然的機會下把釉藥燒製出令人驚喜的狀態，再花費1年半的時間測試才算是真正成功，泡泡狀的釉藥就像是奇蹟般出現在面前。

「呼喚奇蹟－吳育霈創作個展」共展出14件作品，包括有土與釉系列一、二、三；系列一延續得獎作品《土》的特色，利用釉的收縮特性，反覆燒製後，僅留有釉的形態，用燈投射、置放於玻璃架上，作品與影子交互交織成一幅幅美麗的畫面。

系列三則是最新的創作，燒製到1160度呈現泡泡狀的釉藥，經過裁切後的剖面有著不規則形的孔洞，有民眾認為很像發粿、舒芙蕾，吳育霈則說：「也蠻像我喜歡的多肉植物。」

最有趣的是，有人說很少做陶的人有「潔癖」，不過吳育霈潔癖的個性，讓她堅持作品非黑即白，非圓即平，搭配簡潔的展示手法，才造就了吳育霈精采的陶藝之路。

陶博館館長吳秀慈表示，台灣國際陶藝雙年展是全球四大陶藝雙年展之一，而2016年的雙年展為了讓更多人了解得獎者的作品脈絡及創作理念，特別安排首獎及金獎參與駐村計畫及個展展出。首先登場的是首獎得主吳育霈的個展，並列首獎的小島修（Osamu Kojima）、金獎得主約書亞‧克拉克（Joshua Clark）與科斯瑪斯‧巴利斯（Kosmas Ballis）也將於今年接續來台辦展，精采可期。

關鍵字陶博館吳育霈台灣國際陶藝雙年展
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