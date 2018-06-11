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影／笑噴！小胖弟超愛吃炸雞　連海報也不放過

國際中心／綜合報導2018/06/11 16:39
▲小胖弟超愛吃炸雞，連海報也不放過。（圖／截取自youtube影片）
▲小胖弟超愛吃炸雞，連海報也不放過。（圖／截取自youtube影片）

太可愛啦！菲律賓有一位熱愛吃炸雞的 3 歲小胖弟哈維（Harvey Quesa），近日一如既往的與家人到炸雞店購買炸雞，發現炸雞店還沒營業，怎料哈維等不及，竟然既看著店外的海報望梅止渴，最後甚至把手伸到海報中的炸雞桶裡，再將手放回嘴邊，想像自己正在品嘗炸雞，天真無邪的模樣被家人拍下 PO 網後，逗笑不少網友。

根據外媒報導，哈維與家人一大早就想吃炸雞，於是便出發前往購買，結果抵達炸雞店時才發現尚未營業，哈維見狀就急著在門外大吼「開門」，店員出來告訴他「 15 分鐘後才開」，他只好乖乖在外面耐心等候。不過，令人笑到噴飯的是，哈維疑似因為太想吃炸雞了，竟蹲在門外的廣告海報前，雙眼緊盯望梅止渴，最後甚至還作勢將手放入海報中的炸雞桶裡「抓一把」，再放回嘴邊，幻想自己正在吃炸雞。

可愛的舉動全被家人錄下 PO 網，在臉書上瘋傳，目前已有超過 1500 萬人觀看。網友看後也不禁哄堂大笑，紛紛稱讚該名小弟弟「好可愛！」而炸雞店員工知悉後則特別送上一桶炸雞到他家，讓他受寵若驚，露出非常滿足、愉悅的表情。


▲炸雞店員工知悉後，特別送上一桶炸雞到他家，讓他受寵若驚，露出非常滿足、愉悅的表情。（圖／翻攝自臉書）

關鍵字炸雞海報廣告菲律賓可愛小胖弟
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