影／笑噴！小胖弟超愛吃炸雞　連海報也不放過

太可愛啦！菲律賓有一位熱愛吃炸雞的 3 歲小胖弟哈維（Harvey Quesa），近日一如既往的與家人到炸雞店購買炸雞，發現炸雞店還沒營業，怎料哈維等不及，竟然既看著店外的海報望梅止渴，最後甚至把手伸到海報中的炸雞桶裡，再將手放回嘴邊，想像自己正在品嘗炸雞，天真無邪的模樣被家人拍下 PO 網後，逗笑不少網友。

根據外媒報導，哈維與家人一大早就想吃炸雞，於是便出發前往購買，結果抵達炸雞店時才發現尚未營業，哈維見狀就急著在門外大吼「開門」，店員出來告訴他「 15 分鐘後才開」，他只好乖乖在外面耐心等候。不過，令人笑到噴飯的是，哈維疑似因為太想吃炸雞了，竟蹲在門外的廣告海報前，雙眼緊盯望梅止渴，最後甚至還作勢將手放入海報中的炸雞桶裡「抓一把」，再放回嘴邊，幻想自己正在吃炸雞。