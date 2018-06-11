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民進黨台南市黨部主委交接　期許年底大選打下漂亮一戰

記者黃文博／台南報導2018/06/11 17:20
▲民進黨台南市黨部主委今日舉行交接儀式。（圖／民進黨台南市黨部提供，2018.06.11
▲民進黨台南市黨部主委今日舉行交接儀式。（圖／民進黨台南市黨部提供，2018.06.11

民進黨台南市黨部主委選舉及市黨部代表、全國黨代表選舉，由黃先柱當選台南市黨部第五屆新任主委，民進黨台南市黨部今（11）日上午進行第四屆、第五屆黨部主委交接儀式。

卸任主委顏純左表示，感謝黨部同仁在這四年來的一同打拼與奮鬥，強調在他任內除了做好選務黨務工作之外，也重新恢復綠芽獎學金的申請、持續喪葬補助的協辦，並舉辦多場與社會公益相關的一連串活動，拉近黨部與社會大眾的距離，2018年已經過了一半，黨部也需慎重面臨年底的大選，希望所有黨工能與新任黃主委好好配合團結一致，讓民進黨能夠延續這兩年的佳績，在年底的大選打下漂亮一戰。

新任主委黃先柱也表示，對於顏主委任內所創下的歷年佳績，令他深感佩服，在2016年為小英總統輔選的時候，台南市的總統得票率是六都第一名，同時五席立委全部高票當選，當時台南市黨部是全國花費最少的地方黨部，輔選效果卻是最為成功的，這樣空前的佳績我們更應該延續。

黃先柱說，接手就是責任的開始，雖然有壓力，卻是正面又積極的壓力，他期許黨工們一同齊心盡力，化解許多黨員與群眾對小英政府的誤解，強化黨部輔選職能，在2018年的大選中，達成「市長高票當選、議員全壘打、里長全勝利！」的目標。

民進黨台南市黨部新舊任主委之交接儀式在黨部順利進行完成，並在眾人歡呼聲中留下團體大合照，期許新主委新氣象，台南市黨部也將陸續成立許多選務工作智囊團，與中央黨部密切合作。

關鍵字民進黨台南市黨部黃先柱顏純左
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