投資誰？這4檔優於大盤：沃爾瑪、博通、達美航空、H

Cowen Equity Research 預期，沃爾瑪將持續善用其物質和勞動力資產來推動有競爭力的數位優勢。但另一方面要警告投資人，毛利率上升的空間仍然有限，因為這是一個需要美元投資增加且鞏固市場份額的環境。

美國知名財經刊物《Barron’s》，為投資人綜合了各家分析與研究公司推薦的 4 檔「優於大盤」的股票，以下為這 4 家公司與分析師看法。

Cowen Equity Research 認為，沃爾瑪在前後端運作有強大的店內執行力，其實際 2019 年財測，沃爾瑪美國和 Sam’s Club 同店銷售均有上升潛力。Cowen Equity Research 進一步表示，沃爾瑪 EPS 預估範圍在 4.75 美元至 5 美元，扣除收購印度電商一哥 Flipkart 稀釋的影響，雖然該交易會在明年第二季底完成，但對 2019 財年 EPS 可能有 25 至 30 美分的阻力，而 2020 財年可能形成 60 美分的阻力。

Cowen Equity Research 並明言，他們喜歡沃爾瑪的全球規模、廣泛的國際成長機會、越來越注重電子商務以及鄰近小賣場，與其作為大型防禦性股票的地位，認為美國同店銷售改善，且美國消費者健康改善，這對該公司股票有關鍵正面性，且靠價格投資和店內體驗改善，2019 和 2020 財年營收動力會持續下去。

Cowen Equity Research 給予沃爾瑪股票評價為「優於大盤」，目標價 105 美元，係基於我們對 2020 財年估計的 EPS 5.29 美元之 20 倍。

博通 (Broadcom) (AVGO-US)

優於大盤

由 R.W. Baird 提供

博通股價走勢

R.W. Baird 重申對博通股票「優於大盤」的評級，該公司是超高速晶片開發商且其無線展望增強，這讓 R.W. Baird 上修其營收和 EPS 估計。

R.W. Baird 近日在亞洲實地考察，發現中國智慧手機供應鏈動力撐過了第一季低谷並持續下去，R.W. Baird 現在也質疑這樣的說法：博通在今年下半年失去 SuperPAD 高解析度 5G 影視市場。 5G 的需求依舊是博通中期強勁機會，尤其有鑑於先進遊戲電玩市場的成長。

R.W. Baird 上修對博通下一季和明年全年的無線營收估計，基於此，R.W. Baird 維持博通目標價在 290 美元，並給予「優於大盤」的評級。

達美航空 (Delta) (DAL-US)

優於大盤

由 Evercore ISI 提供

達美航空股價走勢

Evercore ISI 認為，今年達美航空第二季財測大部分沒什麼特別，年度財測數據稍微下降很正常，因為下半年同時又有乘客量計畫，這很合理，因此 Evercore ISI 預期達美航空今年下半年在 7 月的法說會上乘客量和獲利都會有更新消息。

達美展現其計畫在有需要時的彈性，可以因應現實而改變計畫，這種靈活性是現階段投資能力的基本先決條件 (航空業邁入 9 年回升)。

達美航空已經更新其 2018 年第二季財測，目前預期稅前純益 13% 至 14%，較先前 14% 至 16% 的範圍下修，因燃料和非燃料的單位成本較高，部分因單位營收好轉而抵銷。

Evercore ISI 調整對其 EPS 估計，自先前的 5.65 美元至 6.65 美元區間縮減為 5.60 美元至 6.60 美元，並估計今年自由現金流收益率 8%、明年 12%。

HD Supply Holdings (HDS-US)

優於大盤

由 Raymond James 提供

HDS 股價走勢

HDS 該公司有兩個業務，一個是工業零件和供應經銷商，另一個是工具和設備維修供應商。Raymond James 重申對 HDS「優於大盤」的評級，且目標價自 42 美元上修至 47 美元。第二季銷售預期看來可以超越，因 5 月份每日銷售總平均高於整體第二季財測的上線。

HD 的經營槓桿率是其設備維護產品和設備的 2 倍，輔以低利潤率的 HVAC 產品 (暖氣、通風設備和空調)。

市場成長率約莫 5%，應可讓 HD Supply 更妥善運用近日的投資。雖然 Raymond James 認為 HDS 的銷售主題近日可能會失去一些動力，但 12 個月的股票收益前景仍相當具有吸引力。

HD Supply 6 月將於亞特蘭大舉辦投資者日。