防中美擴大能源合作 俄提議建蒙中新油氣管道

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）回應表示，支持蒙古國的提議。蒲亭說，這能加強俄、中、蒙3國在能源領域的合作。

在青島召開上海合作組織峰會期間，中國、俄羅斯和蒙古3國元首舉行高峰會。蒙古國總統巴圖勒嘎（Khaltmaa Battulga）提出建議，興建從俄羅斯經過蒙古國到中國的石油和天然氣管道。

美國之音（VOA）中文網今天報導，此為俄羅斯領導人首次提到經蒙古國到中國的油氣管道方案。

（中央社台北11日電）青島上合峰會期間，俄羅斯表示支持建設經蒙古到中國的新油氣管道。外媒報導，俄國是為防備美國可能與中國擴大能源合作，並藉此與蒙古有更多互動，幫助蒙古抵禦中國影響。

據報導，俄羅斯是中國能源市場最大的外國石油供應商。經黑龍江通向中國，命名「西伯利亞力量」的東線天然氣管道興建工程進度已超過80%。

建設經蒙古國至中國的天然氣和石油管道，優勢在於所使用的西伯利亞地區天然氣田和油田早已開發成熟，且正出口油氣到歐洲地區。

報導指出，一旦經蒙古的油氣管道完工，不需要興建過多基礎設施，俄羅斯就能很快地把出口至歐洲國家的石油和天然氣，轉向賣給中國。此同時也能為俄羅斯在與歐盟交手時，提供新的施壓工具和籌碼。

報導說，讓俄羅斯感到特別不安者，美國和加拿大也試圖進軍中國能源市場。美國石油在中國市場的市占率雖然很小，但出口數量急劇成長，俄羅斯為了鞏固在中國能源地位，希望通過新的途徑向中國供應石油和天然氣。

另外，俄羅斯的一些東亞問題學者指出，中國在蒙古國的影響力不斷擴大，蒙古擔心對中國依賴加深，這為俄羅斯重新恢復在蒙古的影響提供了機會。俄蒙更多互動有助平衡中國影響。

俄羅斯的蒙古問題學者庫茲明說，歷史因素使蒙古人內心深處一直擔心蒙古民族可能會消失，就如同今天的內蒙古一樣，變成中國人以及中國的一部分。俄羅斯與蒙古和中國三方互動，可避免蒙古國全面依賴中國。（編輯：馮昭/林克倫）1070611