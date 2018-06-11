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星宇航空招募培訓機師　設6道關卡考驗資格

記者陳致宇／台北報導2018/06/11 16:17
▲星宇航空預計 2020 年啟航，今（ 11 ）日公布培訓飛航員招募計畫，凡中華民國國籍、具大專以上學歷，並擁有合格的英文檢定證明即可報名。（圖／星宇航空）
▲星宇航空預計 2020 年啟航，今（ 11 ）日公布培訓飛航員招募計畫，凡中華民國國籍、具大專以上學歷，並擁有合格的英文檢定證明即可報名。（圖／星宇航空）

星宇航空預計 2020 年啟航，今（ 11 ）日公布培訓飛航員招募計畫，凡中華民國國籍、具大專以上學歷（應屆畢業生或役男亦可），並擁有合格的英文檢定證明即可報名，但必須通過 6 道關卡才有機會獲得培訓資格，通過飛航訓練可簽約副機師。

星宇航空董事長張國煒表示，旅客對飛行的享受立基於對飛安的放心，為全面的確保飛航安全，除了飛行技巧及知識，飛行員的人格特質也相當重視，包括團隊精神、溝通能力及使命感。

想成為培訓飛航員，需通過甄試 6 大關卡，於官網填寫履歷，提供學歷、工作經歷、 1 名推薦人及英語檢定成績（ TOEIC 750 分含聽力 400 分、口說與寫作各 140 分，或 TOFEL iBT 80 分含聽力 21 分，或 IELTS 5.5 ）；履歷審核通過後即獲「初階面試」資格，面試合格者再進行「甲類航空人員體檢」、「飛行員潛質測驗」、「團體互動面試」及最終關卡「個人專業面試」。

培訓飛航員將送往美國進行為期約 1 年的飛航訓練，取得商用飛行執照（ CPL ）後，約半年的時間完成機型轉換訓練，國外受訓期間的學雜、食宿及保險費用皆由公司負擔，完訓並通過航路考驗後，即可正式簽約成為副機師。

星宇航空計畫 2019 年底開始引進空中巴士 A321neo 窄體客機，預計在 2024 年達 24 架的機隊規模，包含 10 架窄體機及 14 架廣體機，並從東南亞及東北亞開始拓展航點。

關鍵字星宇航空機師培訓飛航員招募資格a321neo
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