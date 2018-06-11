餐飲旺季到 其祥5月營收2.47億元創新高 下半年

接著馬來西亞齋戒月後即為開齋節，華人地區端午節也將在 6 月登場，預估新馬兩地餐飲消費量將持續增加，可望推升第 2 季營運持續暢旺。

其祥今年累計 1-5 月營收為 11.57 億元，年增 12.84%。其祥主管表示，今年回教齋戒月從 5 月中旬開始，第 2 季是傳統旺季，雞肉需求量大增，帶動 5 月營收成長創單月新高。

新加坡雞肉商其祥 (1258-TW) 第 2 季受星、馬兩地市場旺季帶動，5 月營收以 2.47 億元創新高，月增 6.27%，年增 11.49%，其祥在新加坡設置的肉品加工廠預計第 3 季加入營運，可望有助推升營收逐季走高。

其祥主管指出，新加坡肉品加工廠目前正進行設備安裝，預計 7 月可裝機完畢，新加坡農糧局 (AVA) 執照核准後，最快第 3 季調校後可望加入營運，年底前產能若順利開出，除可增加銷量貢獻營收，也能降低生產成本，提高獲利空間。

至於其祥馬來西亞肉雞新農場部分，目前已陸續分批投產，並將持續進行產線及育成率調校，2019 年即可有完整年度的貢獻。

其祥去年因市場需求擴大，但本身新投資養雞場未能及時趕上需求而仰賴對外採購造成侵蝕獲利，去年稅後純益 4634 萬元，年減達 65.92%，每股純益為 1.26 元，日前董事會決議對去年盈餘每股擬配發 0.5 元現金股利，預計 6 月 25 日的股東會決議。