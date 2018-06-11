核一緊急柴油機因大雨突起動 無安全疑慮

（中央社記者潘姿羽、郭幸宜台北11日電）目前處於停機狀態的核一廠，今天上午因大雨導致外電系統發生電震，造成匯流排瞬間低電壓，緊急柴油機依設計自動起動，台電已將相關設備復原，機組目前均已恢復原先狀態，無安全疑慮。

台電解釋，今天上午6時42分，核一廠由於外部連接到電廠的6萬9千伏特輸電線路，受到北部大雨影響造成瞬間壓降，導致廠內二部機緊急柴油發電機依設計的安全功能自動正常起動。

行政院原子能委員會核管處副處長李綺思表示，經檢查後，確認相關設備並未受到影響，且已經依照正常程序將設備復原至緊急柴油機起動前的狀態，原能會將持續注意後續狀況，監控電廠安全。