節水省錢　摘星山莊採魚草共生灌溉草地

由高雄市大器內蘊文創藝術公司所經營的台中市定古蹟摘星山莊最近採魚草共生來灌溉草地，致園區綠草如茵，綠意昂然。

台中市定古蹟摘星山莊館長黃信彰表示，由於台灣地區久旱不雨，致各地出現旱象，也影響到很多花草樹木的生長，該山莊設計了1套非常實用的「魚草共生」水資源再利用系統，其最主要就是運用葫蘆墩圳的溝圳水和園區半月池裡的池水，進行水循環澆灌作業，讓該山莊的草地和樹木綠意昂然。



▲由高雄市大器內蘊文創藝術公司所經營的台中市定古蹟摘星山莊採魚草共生灌溉草地。(圖／摘星山莊提供)