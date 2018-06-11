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節水省錢　摘星山莊採魚草共生灌溉草地

記者黃守作／高雄報導2018/06/11 17:23
▲由高雄市大器內蘊文創藝術公司所經營的台中市定古蹟摘星山莊採魚草共生灌溉草地，致園區綠草如茵，綠意昂然。(圖／摘星山莊提供)
▲由高雄市大器內蘊文創藝術公司所經營的台中市定古蹟摘星山莊採魚草共生灌溉草地，致園區綠草如茵，綠意昂然。(圖／摘星山莊提供)

由高雄市大器內蘊文創藝術公司所經營的台中市定古蹟摘星山莊最近採魚草共生來灌溉草地，致園區綠草如茵，綠意昂然。

台中市定古蹟摘星山莊館長黃信彰表示，由於台灣地區久旱不雨，致各地出現旱象，也影響到很多花草樹木的生長，該山莊設計了1套非常實用的「魚草共生」水資源再利用系統，其最主要就是運用葫蘆墩圳的溝圳水和園區半月池裡的池水，進行水循環澆灌作業，讓該山莊的草地和樹木綠意昂然。


▲由高雄市大器內蘊文創藝術公司所經營的台中市定古蹟摘星山莊採魚草共生灌溉草地。(圖／摘星山莊提供)

黃信彰館長指出，根據該山莊人員計算，每1塊錢的電費，可以抽取相當於65塊錢水費的水量，來澆灌園區草木，更何況，這些原本就要流失的圳水，在該山莊的利用下，達到節水省錢的目的。


▲摘星山莊館長黃信彰灌溉園區樹木。(圖／摘星山莊提供)

黃信彰館長並指出，台中市定古蹟潭子區摘星山莊，於147年前規劃設計時，即引葫蘆墩圳水進入該山莊，環繞主建築群的溝圳，在地理上稱為「玉帶水」，有祈求家宅富貴、家人平安之意，因此員工每天都要到上游「巡田水」，與附近農戶建立「用水共同體」的聯盟關係，才能長年維持圳水源源不絕進入園區，再以「魚草共生」方式，達到節水省錢的目的，也成為台中市綠化指標。

關鍵字高雄摘星山莊
財務糾紛　遭人開槍示警押走談判高雄海巡、警方及海關聯手嚴查走私

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