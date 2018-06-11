元山5月營收月增逾1成 車用風扇為主要成長引擎

車用電子與家電大廠元山科技 (6275-TW) 公告今 (2018) 年 5 月營收為 2.54 億元，月增 11.4%，年增 3.21%，累計前 5 月營收 11.05 億元，年減 1.9%。元山表示，退出中國品牌市場、結束尚朋堂業務之後，熱傳事業部門營收比重提高，其中車用風扇為營收主要成長引擎。

元山今年 5 月董事會通過，決議結束虧損多年的中國尚朋堂業務，將更多資源投注在熱傳導事業，強化汽車、雲端等高階零組件布局。而元山退出中國品牌市場結束尚朋堂業務之後，熱傳事業部門營收比重提高，其中車用風扇扮演成長引擎角色。