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元山5月營收月增逾1成 車用風扇為主要成長引擎

鉅亨網2018/06/11 16:22
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車用電子與家電大廠元山科技 (6275-TW) 公告今 (2018) 年 5 月營收為 2.54 億元，月增 11.4%，年增 3.21%，累計前 5 月營收 11.05 億元，年減 1.9%。元山表示，退出中國品牌市場、結束尚朋堂業務之後，熱傳事業部門營收比重提高，其中車用風扇為營收主要成長引擎。

元山今年 5 月董事會通過，決議結束虧損多年的中國尚朋堂業務，將更多資源投注在熱傳導事業，強化汽車、雲端等高階零組件布局。而元山退出中國品牌市場結束尚朋堂業務之後，熱傳事業部門營收比重提高，其中車用風扇扮演成長引擎角色。

元山營運主要分成熱傳跟家電兩大事業部，熱傳事業部中，汽車電子占比 35% 為大宗，未來可望提升至 40-42%，是今年重要的營運主軸。

元山指出，成為歐洲一線車廠 tier 1 供應商後，陸續打入吉利、廣汽、大眾等中國一線品牌供應鏈，今年也將力拼中國市場成長，目前元山於東莞進行擴產，專攻中國汽車客戶，估計將可降低成本。

家電事業群部分，今年下半年、明年陸續推出創新產品，可望挹注元山品牌營收成長，而目前中國華南地區廠房、台灣台南官田地區同步擴產，其中華南地區以擴增機器設備，台南預計今年完工加入生產行列。

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