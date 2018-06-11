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中央社

吳欣盈：莫名成八卦主角 必要時訴諸法律

中央社2018/06/11 16:15
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者田裕斌台北11日電）新光金控董事長吳東進長女吳欣盈今天透過社群網站臉書（facebook）表示，一年來媒體片面式指控，讓她莫名成為八卦主角，為捍衛聲譽，必要時將訴諸法律。

「沉默，不代表承認，忍耐，也終有極限」，吳欣盈表示，一年多來，報章雜誌甚至談話性節目，她的名字經常出現，但一些沒說過的話、沒做過的事，會經由媒體的筆，名嘴的話成為「兩個女人戰爭」劇本。

她說，可笑的是，除自己名字之外，其他的事都非常陌生，但這些不存在的事，卻變成指控自己的腳本，原本還能一笑置之，但這次媒體以聳動「霸凌」為標，並暗指與她相關，如果再不澄清，「被潑到我身上的髒水即使乾了，恐怕也永遠臭了」。

吳欣盈表示，為什麼每次董事會前的議題或開會對話內容都會在媒體曝光，這種選擇性的報導，明顯是特定人士操作。

她說，之前任金控董事，基於對公司的職責，在董事會中就事論事提出對專業經理人績效評量要求，卻被扭曲成「兩個女人的戰爭」，甚至是「不友善的工作環境」；雖自去年6月卸下董事職務，但還是承擔管理責任，每天為公司績效而努力，不時需向董事及相關主管提出興革建言，積極任事的態度卻被指控為不當干預，甚至被某些政治人物貼上違反公司治理的標籤，難道「默不作為、粉飾太平、大和稀泥」才是明哲保身之道。

吳欣盈表示，生在吳家，新光光環是榮耀及無可迴避的承擔，當年第一份工作堅持留在英國貝萊德（Blackrock），並在倫敦考取投資分析師執照，就是要證明自己的專業能力；進新光金工作13年，不管外界怎麼看、如何評價，始終認為做什麼就要像什麼。

她說，出身背景須被人拿放大鏡檢視，但既然是放大鏡，更應看到真實，對所有不實指控和報導，為捍衛新光金聲譽及自身名譽，必要時將訴諸法律，討一個公道。（編輯：李明宗）1070611

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