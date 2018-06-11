屏大16年校長座車 捐屏工汽車科教學用

古源光表示，這部座車與同學的年齡差不多，自己也使用3年半的時間，由於駕駛和總務處用心照顧，讓這部跑了快30萬公里的座車，使用壽命得以延長，迄今外觀仍然像新的一樣，但車子零件雖然可以更換，近年來卻經常出狀況，例如電動窗有時候下得去、上不來，有時候動力系統有問題，所以進行汰舊換新。

捐贈儀式由屏大校長古源光、總務長陳永森及屏東高工校長鄒春選等人出席，屏工汽車科多位校師生也共同參與盛會。

（中央社記者郭芷瑄屏東縣11日電）國立屏東大學的校長座車歷經4任校長、使用16年多，用到車窗下得去上不來，才換新車。今天屏大將這輛CEFIRO 2000cc的座車捐贈給屏東高級工業職業學校汽車科作為教學之用。

16年高齡校長座車捐贈給屏工汽車科，古源光希望汽車科學生在實習時能去解剖、分析和使用它，貢獻教學，也把國家的資源往下延伸，鼓勵大家愛惜資源。

屏工校長鄒春選說，校長座車讓學生學習使用，無形中也鼓舞同學，有一天有成就時，能坐在和古源光一樣的位置上，甚至能回饋母校。

陳永森表示，屏東大學每年將汰舊換新或是因空間規劃調整，所釋出堪用的辦公用設備如個人電腦、辦公桌、書櫃、課桌椅及衛生醫療、體育器材等，捐贈屏東縣各級學校，至今已捐贈給10所學校，無形中也節省公帑。(編輯:孫承武)1070611