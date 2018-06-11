整合改善街道魅力河段 再現北港藝鎮榮景

雲林縣長李進勇率縣府水利處、工務處、城鄉發展處、文化處等團隊，邀集北港鎮長張勝智、經濟部水利署第五河川局及地方各界，下午在北港鎮立圖書館召開「大北港發展會議」，並至北港溪沿岸、北港大橋等地會勘。

（中央社記者葉子綱雲林縣11日電）雲林縣政府推動北港百年藝鎮再現榮景，今天會勘魅力河段、街道等整合改善計畫地點，打造北港溪、宗教文化、生活園區、傳藝據點的新風貌，將展現宗教觀光勝地的新魅力焦點。

第五河川局指出，北港溪經多次整治，有效降低水患，配合地方休閒、產業及宗教文化發展，「北港溪魅力河段環境營造工程」獲得前瞻計畫核定補助，預計明年媽祖誕辰前完工，配合廣植紅花風鈴木，將呈現美麗花園的生活場域。

李進勇指出，大北港地區是指北港鎮、水林鄉及口湖鄉的沿海3鄉鎮，縣府以大北港為主軸，推動文化造鎮，整合北港溪河岸、朝天宮媽祖信仰、北港百年藝鎮等，讓古笨港周邊的商業與人文薈萃再現風華。

李進勇表示，北港以媽祖文化底蘊形成有形與無形的文化資產，文化部核定的北港百年藝鎮再造歷史現場計畫，結合縣府水利、工務、城鄉等單位計畫，以朝天宮為核心，從周邊道路交通、生活環境、溪岸景觀等改善，整合打造北港新風貌，展現更優質的宗教觀光勝地。（編輯：施燕飛）1070611