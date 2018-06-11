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中央社

政大：捐款使用依法受監督 保留法律追訴權

中央社2018/06/11 16:20
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者許秩維台北11日電）時代力量立委洪慈庸今天質疑，政治大學接受元大金控新台幣1億元捐款，後續運用與流向不明。政大表示，捐款的使用均依法受監督，願依法公開，政大將保留法律追訴權。

洪慈庸今天在立法院召開記者會指出，元大金控集團103年底由旗下7家子公司分別匯入政治大學401專戶共1億元捐款，但校方至今對於捐款流向與用途始終交代不清。

政治大學發布聲明指出，元大金控103年捐贈新台幣1億元為指定用途，次年起因受贈款尚未使用，依政府會計準則公報規定，轉列「預收收入」；學校現已規劃捐贈款用於充實師資9500萬元、創新教學100萬元、基礎課程教學助理400萬元，捐款及使用均依法受監督，並願依法公開。

政大聲明指出，洪慈庸透過教育部高教司來函，以未具名立委的方式，要求政大提供會計憑證資料，無視大法官釋字325號解釋及立法院職權行使法第45條等規定，濫用言論免責權，傷害大學發展及捐款人善意，應向政大師生校友、捐款人及社會公開道歉。

政大表示，學校捐贈款揭露途徑均依法令辦理相關揭露事項，包括公開舉辦捐贈儀式、發布新聞稿上網公告周知等，捐款案新聞稿也同步公布於學校網站首頁焦點新聞，至今於學校網站及各大入口網站仍可查詢，對於洪慈庸在記者會上的言論，政大將保留法律追訴權。（編輯：黃瑞弘）1070611

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