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人力、緝毒犬總動員　高雄海巡、警方海關聯手嚴查走私

記者黃守作／高雄報導2018/06/11 17:24
▲海洋委員會海巡署南部分署第5岸巡隊會同財政部關務署高雄關、高雄港務警察總隊、警政署保安警察第3總隊第2大隊及偵防分署高雄查緝隊，進行高雄港高雄金門航線船隻貨物的安全檢查工作。(圖／記者黃守作攝，2018.06.11)
▲海洋委員會海巡署南部分署第5岸巡隊會同財政部關務署高雄關、高雄港務警察總隊、警政署保安警察第3總隊第2大隊及偵防分署高雄查緝隊，進行高雄港高雄金門航線船隻貨物的安全檢查工作。(圖／記者黃守作攝，2018.06.11)

海洋委員會海巡署南部分署第5岸巡隊於今(11)日上午，會同財政部關務署高雄關、高雄港務警察總隊、警政署保安警察第3總隊第2大隊及偵防分署高雄查緝隊等單位，在高雄港16號至18號、21號碼頭，進行高雄金門航線船隻貨物的安全檢查工作，以展現端節期間維護社會治安之決心。


▲海巡署南部分署第5岸巡隊進行高雄港高雄金門航線船隻貨櫃貨物的安全檢查工作。(圖／記者黃守作攝，2018.06.11)

海洋委員會海巡署南部分署第5岸巡隊隊長陳朝陽表示，隨著端節將至，又因小三通開放緣故，兩岸間的進出貨物數量急，民生物資需求大幅遽增，該隊為避免不肖業者趁機將大陸劣質農產品及民生用品輸台牟利，乃會同財政部關務署高雄關、高雄港務警察總隊、警政署保安警察第3總隊第2大隊及偵防分署高雄查緝隊，共同實施專案執檢任務。


▲財政部關務署高雄關派出人員及緝毒犬進行貨物的安全檢查工作。(圖／記者黃守作攝，2018.06.11)

陳朝陽隊長指出，此次專案執檢勤務，採聯合編組方式，各執行單位精銳盡出，除動員各單位人力及X光機儀檢車外，更出動專業緝毒犬協助執行任務，在高雄港16號至18號、21號碼頭，強化查察往來金門與高雄航線的散裝貨輪、貨櫃及貨物，以防範不肖業者為求暴利逃避關稅，以合法掩護非法，申報不實物品或以空櫃夾藏方式，利用各種手段伺機將私菸、大陸農產品及毒品原料轉往國內販售等情形。

陳朝陽隊長並指出，為共同防杜不法走私之農漁畜產品、菸、酒及動物活體入境，危害國人身體健康及經濟秩序，他呼籲國人，避免購買來路不明未經檢驗的劣質農產品及貨物，以減少市面私貨充斥現象；亦切勿貪圖小利鋌而走險、觸犯法律。

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