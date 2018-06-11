〈艾美特股東會〉創辦人之子史瑞斌接任董事長 今年首

艾美特 - KY(1626-TW) 今 (11) 日召開股東會改選董事，會後召開臨時董事會改選董事長，由史瑞斌接任，他強調，未來會有很多新做法及調整，今年重點放在獲利，第一重要的是回到穩定獲利，以對股東有交待。

史瑞斌是艾美特創辦人史鴻堯長子，64 年次，在艾美特 20 年經歷生管、製造、市場各部門主管與董事長特別助理等職務；史瑞斌指出，過去幾年營收上曾有迷失，接單上不像以前有選擇性，在接任後，維持毛利率穩定很重要，要讓公司回到獲利。

他表示，去年整體毛利率約 18-19%，希望今年可拉升到 20% 以上，獲利擇要回以往的水準，以今年表現來看，前 5 月在電暖器、電扇、小家電等的推升下，營收微幅成長，第 2 季有機會轉盈。