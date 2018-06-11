NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈建仔一針見血　陳明軒：真的很厲害東方設大反毒志工　關懷獨居老人8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

搶當外籍祕密客 網紅正妹台南嚐小吃

中央社2018/06/11 16:25
中央社 地方 / NOWnews
中央社 地方 / NOWnews

（中央社記者楊思瑞台南11日電）台南市政府第二官方語言專案辦公室推出「外籍祕密客招募」活動，協助小吃業者提升英語友善程度。泰國網路紅人麗莎道森（Lisa Dawson）自費來台參加，盼嚐遍道地台南小吃。

二官辦副主任田玲瑚今天表示，擁有美國血統的麗莎在泰國是擁有4萬5000名粉絲的網站正妹、網紅，本身還是知名廚師，常受邀到各大飯店、餐廳擔任客座主廚，也曾在當地的美食實境秀比賽獲獎。而且麗莎的粉絲多是美食愛好者，二官辦希望藉由她的影響力，將台南美食推廣至泰國，正好與中央力推的「新南向政策」相互呼應。

田玲瑚說，當招募外籍祕密客消息發布後，麗莎就表明搶當首位外籍祕密客的意願。二官辦今天就帶著麗莎及另外3名外籍祕密客，一起造訪知名的度小月擔仔麵。老闆也展現熱情秀出雙語菜單，把握機會推銷自家美食。

麗莎受訪時表示，早已耳聞許多外國朋友到台灣旅遊時，指定造訪台南品嚐小吃，因為台南早已被公認為台灣美食精華的所在地。店家有了雙語菜單後，外國人點菜不再「霧煞煞」，也有助於深入探索台南巷弄美食。她希望嚐遍台南小吃後，能激發料理創作靈感，將獨特的「台南口味」融入自己的料理中。

田玲瑚表示，本次外籍祕密客活動預計招募100名外籍人士。祕密客們透過二官辦建置的英語友善店家線上地圖，安排造訪8間店家或餐廳，確認店家是否提供雙語菜單或接待人員的英文能力，並將照片上傳臉書（Facebook）、Instagram及Twitter，就可獲得獎金新台幣2000元。（編輯：卞金峰）1070611

研揚廣積換股 1股廣積換0...提年改釋憲 台東縣府加入

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan