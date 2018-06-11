新竹縣市平均薪資高於全台六都 支撐地區房價持穩

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，新竹地區近年房價走勢平穩，對比雙北市價量明顯波動，中台灣新竹地區可說是房市政策無感區，主要還是新竹地區有高科技聚落的竹科園區，新竹地區就業人口的平均薪資高於六都，加上近年半導體產業發展興盛，帶動就業與當地房市發展。

勞動部的薪資行情統計資料，勞退全時工作平均提繳工資，新竹市達 5.67 萬元，新竹縣為 5.1 萬元，在高所得與合宜的房價水準下，成為地區房價有力支撐。

依勞動部薪資行情統計，全台六都中勞退全時工作平均提繳工資最高是台北市，平均月提繳工資 4.68 萬元，新竹縣市則因竹科園區支撐，平均提繳工資超過 5 萬元，在高所得與合宜的房價水準下，有助穩定支撐新竹房市價格。

根據信義房屋的住宅房價統計，2018 年第 1 季新竹縣市電梯大樓成交行情每坪約為 19.9 萬元，房價處歷史相對高價，2014 年第 4 季以來，新竹地區電梯大樓平均行情就未曾低於每坪 19 萬元，相較台北市這波房價修正，電梯大樓高低行情每坪減少約 10 萬元，新竹地區房市顯得相對穩定，不過新竹縣市前兩、三年推出的新案，若是建案規劃欠佳，房價仍是回檔修正。

曾敬德表示，新竹地區常見雙薪家庭，組成是園區客加上老師，家庭所得水準對比房價負擔並不重，內政部營建署發布 2017 年度第 4 季房價負擔能力指標來看，新竹縣市房價所得比在 8.18-8.62 倍，低於雙北市與台中市，指標在合宜範圍內。

至於科學園區客戶群購屋特徵，曾敬德指出，園區客通常擅用網路資源尋找資訊，且如果大樓有完善公共使用空間與設備，也較能吸引園區客的目光，另外，園區客購屋時最在意的還是房價，其次也在意大樓網路夠不夠快與穩定。