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娛樂

預測孫安佐失準？　吳宗憲封口：憲神有時候也會失敗

記者吳維書／台北報導2018/06/11 16:41
▲吳宗憲（右）避談孫安佐。（圖／中天提供 , 2018.6.11）
▲吳宗憲（右）避談孫安佐。（圖／中天提供 , 2018.6.11）

綜藝大哥吳宗憲今（11）日主持綜藝節目《小明星大跟班》，他受訪時被問到孫安佐恐怕無法順利從校園安全事件脫身一事，先是表示「不知道」，後來乾脆坦言，「憲神有時候也會失敗，哪知道香蕉會大落價。」至於先前自爆與20年女歌手好友斷交，他意有所指地說：「這是個社會，你要無所顧忌就待在自己的龜殼裡。」

談及孫安佐刑罰可能加重，吳宗憲立刻表示，「不知道，如果是這樣，我已經決定一次都不再談論這個事了，不知道，我應該是講最多好話的人，我覺得沒有必要，都不想講，關心過就過了。」他感嘆，「憲神有時候也會失敗，哪知道香蕉會大落價。」語氣充滿無奈。至於和女歌手斷交一事，他還原事件，「因為太莫名其妙了，私底下我們是好朋友啊，然後幾十年好朋友怎麼這樣？就訊息我看了很不爽，我也不讓其他人知道，要對，我們跟她自己去對就好，剛好發發牢騷，沒有要告訴大家。」


▲談與女歌手斷交，吳宗憲為自己抱屈。（圖／中天提供 , 2018.6.11）

他為自己抱屈，「真的是老朋友，我這個無色、無害還有一點小幫助的老朋友，又沒有幹麻，覺得有點委屈。當然是有個事由，那這個事由就不便跟大家解釋了。」記者詢問該女歌手是否比較無所顧忌，他回應，「這是個社會，你要無所顧忌就待在自己的龜殼裡，對啊，拜託，她傷了我的尊嚴，啊如果你要在酒店上班的話，要把你的尊嚴擺在家裡再出來，就這樣囉，我們就是搞笑藝人，說我們沒雅量嗎？有嘛，大家要互相配合，不是全世界都配合你，對嗎？這樣就很奇怪嘛。」他忍不住感嘆，「有時候想想算了，沒有那麼多東西要化解。」

關鍵字吳宗憲孫安佐女歌手斷交
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