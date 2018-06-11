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中央社

日勝生獲融資75億元 興建桃園污水處理2期

中央社2018/06/11 16:33
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者韋樞台北11日電）日勝生集團旗下日鼎水務公司興建桃園地區污水下水道處理系統第2期案，今天與兆豐銀行等12家銀行簽約合計新台幣75.1億元聯貸，預計2021年第4季接管戶達到10萬餘戶。

日勝生集團旗下子公司日鼎水務興建全台最大公共污水處理系統BOT案─「桃園縣桃園地區污水下水道系統建設之興建、營運、移轉（BOT）計畫」，第1期已經完成建設，接管戶數達3萬406戶，超過契約目標2萬9665戶。

日勝生集團表示，日勝生承攬的浮洲合宜宅已陸續交屋，集團整體營運漸入佳境，促使桃園污水處理BOT案第2期專案融資，順利獲得銀行團支持超額認參，最終以75.1億元完成簽約。

日勝生集團副總經理周惠玉表示，日鼎水務公司以專業開發能力進行桃園地區污水下水道BOT案興建與營運，此案特許年限共35年，第一期用戶接管戶數已達標，去年底每月的污水處理量已達61.5萬噸(每天約2.05萬噸)，如今已增加至每天2.3萬公噸，逐步增加成為日勝生集團固定收益來源。

周惠玉告訴中央社記者，第1期工程的接管率達80%時便已按規定申請興建第2期工程，目前工程正進行中，按照合約第二個里程碑戶數是2021年第4季要達到10萬餘戶，全案在2047年達到25萬戶接管，每天處理污水量達20萬公噸。

周惠玉指出，這項BOT案主要興建工程為污水處理廠、污水下水道管線及用戶接管等三大部分，總工程成本約200億元，預計分4期興建，計劃用戶接管範圍包括桃園市、八德市、蘆竹鄉及龜山鄉，面積約7106公頃，約可處理25萬戶污水。

系統完成後預計將提升桃園市公共污水下水道普及率約51.58%，改善河川及海域水質，可大幅提高桃園市民的生活品質。（編輯：趙蔚蘭）1070611

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