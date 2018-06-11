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中央社

職棒統一獅攝影車禍不治 家屬急尋事故畫面

中央社2018/06/11 16:30
中央社 社會 / NOWnews
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（中央社記者黃國芳嘉義縣11日電）職棒統一獅攝影蔡宗哲今天凌晨在中山高速公路嘉義路段發生車禍，送醫急救仍宣告不治，他的妹妹在臉書PO文希望網友幫忙提供行車紀錄器畫面，以釐清事故原因。

嘉義縣消防局於凌晨0時47分接獲民眾報案，中山高南下275公里處發生車禍，救護人員趕到現場，發現為兩輛自小客車事故，其中一輛側翻在快車道上。

現場有兩名男性傷者，蔡姓男子意識模糊送柳營奇美醫院急救，急救後仍宣告不治，另一名意識清楚的黃姓男子，身體多處擦傷送嘉義長庚醫院治療。

蔡宗哲的妹妹蔡佳諭今天在臉書PO文，表示需要廣大網友的幫忙，她說，追撞車輛是剛買的新車，還沒有行車紀錄器，拜託當時經過現場的駕駛，可以提供行車紀錄器，釐清車禍發生的過程。

蔡佳諭受訪表示，哥哥擔任職棒統一獅攝影，統一獅與中信兄弟昨天晚上在台中比賽，哥哥前往拍攝比賽過程，回程與黃姓學弟一起開車準備回台南，不料，在中山高速公路嘉義路段發生事故。

蔡佳諭的臉書PO文，引起網友廣大迴響，也有很多網友協助分享，希望可以還原事故真相；蔡宗哲發生不幸，好友也在臉書上悼念「好希望你只是這樣睡著，去年明星賽，大家到花蓮採訪，回程大家都累癱了在火車上，還是不敢也不願意相信這件事情，看著棒球同業、統一球星發文悼念，好希望這是假消息。」（編輯：施燕飛）1070611

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