2019原油供給上升 小摩：油價應走下坡路

由於美國石油鑽井活動飆升至 3 年來的最高水位，俄羅斯產量增加打壓石油市場，使週一 (11 日) 油價下跌。

分析師預計，OPEC 能源生產國會延續 2017 年來一直實施的產量調節作努力，試圖維持原油價格水平。布蘭特 (Brent) 原油價格亞洲時段週一升 0.05% 至每桶 76.50 美元，WTI 紐約輕原油下跌 0.12% 至每桶 65.66 美元，兩者價格一日來未有大動作。

WTI 紐約輕原油價格日線趨勢圖

據能源服務公司 Baker Hughes (BHGE-US) 週五 (8 日) 公布的數據顯示，美國新石油生產鑽井數量再次增加創新高至 862 起，達到了自 2015 年 3 月以來的最高水平。這也意味著美國原油產量已經達到每日 1,080 萬桶的歷史新高，並且還將持續上升。

摩根大通 JPMorgan (JPM-US) 上週五的季度展望報告稱，非 OPEC 國家的石油供應預計將在 2019 年大幅增加，包含美國、俄羅斯、巴西、加拿大、和哈薩克斯坦。這樣強勁的供應基本面也促使摩根對 2019 年下半年的油價前景看跌。