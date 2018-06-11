NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈建仔一針見血　陳明軒：真的很厲害東方設大反毒志工　關懷獨居老人8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
鉅亨網

2019原油供給上升 小摩：油價應走下坡路

鉅亨網2018/06/11 16:36
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

由於美國石油鑽井活動飆升至 3 年來的最高水位，俄羅斯產量增加打壓石油市場，使週一 (11 日) 油價下跌。

分析師預計，OPEC 能源生產國會延續 2017 年來一直實施的產量調節作努力，試圖維持原油價格水平。布蘭特 (Brent) 原油價格亞洲時段週一升 0.05% 至每桶 76.50 美元，WTI 紐約輕原油下跌 0.12% 至每桶 65.66 美元，兩者價格一日來未有大動作。

WTI 紐約輕原油價格日線趨勢圖
WTI 紐約輕原油價格日線趨勢圖

據能源服務公司 Baker Hughes (BHGE-US) 週五 (8 日) 公布的數據顯示，美國新石油生產鑽井數量再次增加創新高至 862 起，達到了自 2015 年 3 月以來的最高水平。這也意味著美國原油產量已經達到每日 1,080 萬桶的歷史新高，並且還將持續上升

摩根大通 JPMorgan (JPM-US) 上週五的季度展望報告稱，非 OPEC 國家的石油供應預計將在 2019 年大幅增加，包含美國、俄羅斯、巴西、加拿大、和哈薩克斯坦。這樣強勁的供應基本面也促使摩根對 2019 年下半年的油價前景看跌。

俄羅斯國際文傳電訊社週六 (9 日) 報導稱，全球最大石油生產國俄羅斯已於 6 月初提產至每日 1,110 萬桶，高於 5 月份平均約量每日 10 桶原油。

據了解，雖然委內瑞拉因國情不穩定導致石油量大減，而伊朗也受經濟制裁降低了全球原油供給，但 OPEC 與合作國高於 9 成的閒置產量落在阿拉伯半島及俄羅斯手上，未來原油的供給基本面應大致落在這兩區及美國的手上。

OPEC 及其合作夥伴將於 6 月 22 日在奧地利維也納舉行會議，討論政策。

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字石油俄羅斯產量每日原油wtibrent布倫特布蘭特價格趨勢2019鉅亨headline
新竹縣市平均薪資高於全台六...4大餐飲股業績逐月攀高 Q...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan