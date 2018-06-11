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中央社

艾美特臨時董事會 史瑞斌接董事長

中央社2018/06/11 16:45
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者潘智義台北11日電）為強化公司治理與未來發展，艾美特電器(深圳)公司今天召開臨時董事會改選董事長，由艾美特創辦人史鴻堯長子史瑞斌出任董事長，蔡正富續任副董事長。

史瑞斌在艾美特任職20餘年，經歷豐富，擔任過生管、製造、市場各部門主管與董事長特別助理等職；接棒後將致力於艾美特未來的變革與成長。

艾美特創辦人史鴻堯創辦公司後，一直委由專業經理人負責公司營運，董事長、總經理皆由專業經理人擔任，此次董事長改選，由長期在公司任職的創辦人長子史瑞斌正式接任董事長。

史瑞斌表示，艾美特從東富電器開始，成立40餘年，深耕中國大陸市場20餘年，目前需要新的創意與變革迎戰市場嚴峻考驗。未來除了新產品、市場布局，還有重要的組織架構調整，艾美特有信心重新站穩獲利的腳步，用實際的行動來回饋忠實消費者與股東。

艾美特電器(深圳)公司（艾美特-KY）指出，長期深耕中國大陸市場，2017年艾美特中國大陸市場營收占比超過公司總營收50%，中國大陸市場風扇銷售600萬台，全公司風扇銷售則超過1000萬台，品牌在中國大陸市場占比超過20%。2016年中國大陸品牌500強名列第290名，品牌總價值超過人民幣113億元（約新台幣525.21億元）。（編輯：郭萍英）1070611

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