艾美特臨時董事會 史瑞斌接董事長

（中央社記者潘智義台北11日電）為強化公司治理與未來發展，艾美特電器(深圳)公司今天召開臨時董事會改選董事長，由艾美特創辦人史鴻堯長子史瑞斌出任董事長，蔡正富續任副董事長。

史瑞斌在艾美特任職20餘年，經歷豐富，擔任過生管、製造、市場各部門主管與董事長特別助理等職；接棒後將致力於艾美特未來的變革與成長。

艾美特創辦人史鴻堯創辦公司後，一直委由專業經理人負責公司營運，董事長、總經理皆由專業經理人擔任，此次董事長改選，由長期在公司任職的創辦人長子史瑞斌正式接任董事長。

史瑞斌表示，艾美特從東富電器開始，成立40餘年，深耕中國大陸市場20餘年，目前需要新的創意與變革迎戰市場嚴峻考驗。未來除了新產品、市場布局，還有重要的組織架構調整，艾美特有信心重新站穩獲利的腳步，用實際的行動來回饋忠實消費者與股東。