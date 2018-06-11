中國官場命案又一樁 吉林官員遭下屬持刀殺害

這場兇殺案就發生在公務場所。8日下午2時左右，孫恆山的一名下屬進入其辦公室行凶。孫身中數十刀，因傷勢過重，經搶救無效去世。

（中央社記者張淑伶上海11日電）中國官員的非正常死亡再添一例。陸媒經濟觀察報報導，吉林省政法系統官員孫恆山8日在辦公室被下屬殺害，身中數十刀去世，原因還不明確。

在此之前，另一起令人關注的官場兇殺案，當數2017年1月4日發生在四川省攀枝花市的「官殺官」槍擊案。

當時正當上午，攀枝花市國土資源局局長陳忠恕持槍進入會展中心議事廳，槍擊正在參加會議的市府高階官員後逃逸並自殺身亡，攀枝花市委書記和市長受傷但無生命危險。

此外，中國官員的非正常死亡中，另一個讓人矚目的現象就是自殺案頻傳，一般認為和官員憂鬱症、官場反腐行動有關。

近期發生的就包括：5月26日，天津農村商業銀行黨委書記、董事長殷金寶在辦公室割腕身亡，中共紀檢巡視組在此一個月之前，才進駐他先後任職的兩家銀行調查。

同樣是在5月份，中共江蘇省建湖縣委組織部副部長、老幹部局局長成萬東在浙江學習培訓期間自殺身亡。北京市政府副秘書長王曉明21日參加完一個工作會議後墜樓身亡，他被指長期患有憂鬱症。（編輯：翟思嘉）1070611