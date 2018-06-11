NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈建仔一針見血　陳明軒：真的很厲害東方設大反毒志工　關懷獨居老人8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

中國官場命案又一樁 吉林官員遭下屬持刀殺害

中央社2018/06/11 16:44
中央社 兩岸 / NOWnews
中央社 兩岸 / NOWnews

（中央社記者張淑伶上海11日電）中國官員的非正常死亡再添一例。陸媒經濟觀察報報導，吉林省政法系統官員孫恆山8日在辦公室被下屬殺害，身中數十刀去世，原因還不明確。

這場兇殺案就發生在公務場所。8日下午2時左右，孫恆山的一名下屬進入其辦公室行凶。孫身中數十刀，因傷勢過重，經搶救無效去世。

報導指出，孫恆山1961年生，曾任吉林省人大內務司法委員會司法監督處處長、吉林省紀委駐吉林省高級人民法院紀檢組組長、省紀委政策法規室主任（副廳長級）、吉林省第10屆紀委常委、政策法規室主任等職。

在此之前，另一起令人關注的官場兇殺案，當數2017年1月4日發生在四川省攀枝花市的「官殺官」槍擊案。

當時正當上午，攀枝花市國土資源局局長陳忠恕持槍進入會展中心議事廳，槍擊正在參加會議的市府高階官員後逃逸並自殺身亡，攀枝花市委書記和市長受傷但無生命危險。

此外，中國官員的非正常死亡中，另一個讓人矚目的現象就是自殺案頻傳，一般認為和官員憂鬱症、官場反腐行動有關。

近期發生的就包括：5月26日，天津農村商業銀行黨委書記、董事長殷金寶在辦公室割腕身亡，中共紀檢巡視組在此一個月之前，才進駐他先後任職的兩家銀行調查。

同樣是在5月份，中共江蘇省建湖縣委組織部副部長、老幹部局局長成萬東在浙江學習培訓期間自殺身亡。北京市政府副秘書長王曉明21日參加完一個工作會議後墜樓身亡，他被指長期患有憂鬱症。（編輯：翟思嘉）1070611

女性較易髂靜脈壓迫 每晚抬...艾美特臨時董事會 史瑞斌接董事

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan