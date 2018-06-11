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中央社

女性較易髂靜脈壓迫 每晚抬腿可預防

中央社2018/06/11 16:42
中央社 健康 / NOWnews
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（中央社記者陳偉婷台北11日電）74歲劉姓婦人長年都會雙腿腫脹，但檢查心臟、腎臟跟肝臟都沒問題，追根究柢才發現是髂靜脈壓迫。醫師提醒，女性是髂靜脈壓迫高危險群，可每晚抬腿、或穿彈性襪預防。

劉婦20年來都有雙腿腫脹的問題，但早期腫一兩天後就會消除，不以為意；近年腫的時間愈來愈長，且不易恢復，到醫院檢查心臟、腎臟、肝臟都沒問題，醫師開利尿劑，但也無法消腫。直到去年到國泰醫院檢查後，才發現是髂靜脈壓迫。

國泰醫院心血管中心主治醫師張嘉修今天在記者會表示，髂靜脈位於骨盆腔中肚臍後靠近脊椎的位置，會產生壓迫是因髂靜脈跟髂動脈會有一小段重疊，當年齡老化，動脈可能產生硬化現象、或因骨盆前傾，髂靜脈就可能被壓迫，加上年長女性可能又有骨盆歪斜的問題，也會讓壓迫更嚴重。

髂靜脈壓迫高危險群包含50歲以上年長女性、活動力旺盛的年輕男性、孕婦及膀胱疾病、腫瘤、先天異位腎臟等患者。

張嘉修表示，髂靜脈壓迫診斷不易，但根據大體解剖結果統計，髂靜脈壓迫的發生率約20%，其實並不少見。很多人可能有髂靜脈壓迫，輕度者不會出現症狀而不自知；若長期受嚴重壓迫，會造成靜脈血液回流障礙和下肢靜脈壓力升高，有2%至5%患者會出現臨床症狀。

髂靜脈壓迫的症狀，輕則下肢水腫脹痛、色素沉著，重則皮膚潰瘍或併發靜脈血栓，也比較容易傷口感染，甚至有時會造成男性精索靜脈曲張和不育。

張嘉修說，髂靜脈壓迫症候群在臨床上很容易被忽視且不易診斷，在國內外報導的病例絕大多數都是治療靜脈血栓時被發現，但對於非血栓性的髂靜脈壓迫現象，因診斷不易尤其應小心注意。

張嘉修也表示，臨床也遇過一些年輕女性個案，她們的左腿都比右腿腫，多少有髂靜脈症候群問題，但未必嚴重到需要治療的程度。症狀較輕微者，建議每晚可抬腿，且避免長時間久坐、久站，或穿減壓彈性襪。

若症狀嚴重，張嘉修說，過去多採取手術治療，但成效不盡理想。近年導管技術發達，可在病灶處做氣球擴張和置放自膨式靜脈支架，傷口小、復原快，也有顯著成效，目前已成主流的治療方式。

張嘉修提醒，民眾若長時間雙腿不對稱腫脹，如腳腫鞋子穿不下、脛骨附近的皮膚壓下去但不回彈、腫痛等，除了需適時運動及補充水分預防血栓，更應及早就醫檢查，以免釀成大禍。（編輯：黃瑞弘）1070611

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