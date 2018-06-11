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比照專業髮廊規格 弘光科大打造美髮學習平台

中央社2018/06/11 16:41
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者許秩維台北11日電）為提供更好的學習平台，弘光科技大學以專業髮廊規格打造「台北教育中心H Academy」，更開設美髮學分班，搭配多媒體行銷等課程，還有機會海外實習。

為了讓以美髮產業為志向的學子有更好的學習平台，弘光科技大學以專業髮廊規格打造「台北教育中心HAcademy」，今天舉行開幕發表會，現場由模特兒展示適合炎熱氣候的編梳造型，另外還邀請熟齡模特兒一同走秀，呼應H Academy不分年齡資歷，皆可吸收最新的美容美髮知識。

弘光科技大學校長黃月桂表示，弘光科大希望藉由提供多元的學習模式，培養學生具備完整的國際觀，學校更設立台北教育中心來培訓美髮專業人才，因應高齡化社會，福祉美容也是台北教育中心的特色重點，提供美髮和長照相關訓練課程。

弘光科技大學時尚創意設計中心主任林敬榮表示，弘光科大美髮造形設計系，是許多喜歡美髮領域學生的第一志願，而美髮系培育的人才沒有年齡限制，涵蓋高職生到專業人士，未來也會和國內外美髮機構合作，希望爭取辦理國際專業課程或訓練。

弘光科技大學台北教育中心教育總監戴美瑩指出，弘光科大美髮系8年前成立，就是希望透過大學技職再造美髮專業價值，也希望透過產學攜手，讓學生畢業後就業能無縫接軌，以留住人才。

為培養美髮人才，弘光科大台北教育中心也開設美髮二專80學分班，集結產業頂尖師資，搭配多媒體行銷、形象設計繪圖等專業課程，另外還加上英文、日文等課程，並提供海外實習機會，讓學生不只培養專業，還有機會向國際邁進。（編輯：張芷瑄）1070611

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