比照專業髮廊規格 弘光科大打造美髮學習平台

（中央社記者許秩維台北11日電）為提供更好的學習平台，弘光科技大學以專業髮廊規格打造「台北教育中心H Academy」，更開設美髮學分班，搭配多媒體行銷等課程，還有機會海外實習。

為了讓以美髮產業為志向的學子有更好的學習平台，弘光科技大學以專業髮廊規格打造「台北教育中心HAcademy」，今天舉行開幕發表會，現場由模特兒展示適合炎熱氣候的編梳造型，另外還邀請熟齡模特兒一同走秀，呼應H Academy不分年齡資歷，皆可吸收最新的美容美髮知識。

弘光科技大學校長黃月桂表示，弘光科大希望藉由提供多元的學習模式，培養學生具備完整的國際觀，學校更設立台北教育中心來培訓美髮專業人才，因應高齡化社會，福祉美容也是台北教育中心的特色重點，提供美髮和長照相關訓練課程。