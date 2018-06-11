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中央社

軍改列臨時會首案 12日起擬一連協商4天

中央社2018/06/11 16:44
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者陳俊華台北11日電）立法院臨時會今天下午舉行第一次院會，僅處理報告事項。主持會議的立法院副院長蔡其昌說，軍人年改案12日上午將由立法院長蘇嘉全召集朝野協商。民進黨團說，擬一連協商4天。

立法院中午舉行程序委員會，決定臨時會第一次院會（11日到22日）議程，列入攸關軍人年金改革的陸海空軍軍官士官服役條例修正草案、空氣污染防制法修正草案、財團法人法草案及公司法部分條文修正草案等。

下午舉行第一次院會，在報告事項將各部會預算解凍案付委後，民進黨團提出復議，並立即處理，經表決後民進黨團再自行否決復議案。蔡其昌表示，因贊成者少數，復議案不通過。

院會進入到討論事項後，蔡其昌說，因陸海空軍軍官士官服役條例修正草案須交由黨團協商，民進黨團提議由蘇嘉全召集協商，本日會議有許多法案尚待協商，宣告會議休息，12日上午再協商軍改案。

民主進步黨立法院黨團幹事長何欣純向中央社記者表示，報告事項中已將各項預算解凍案付委，為避免在野黨出奇招，杯葛預算解凍案，因此民進黨團先提出復議案，再自己否決掉；至於軍人年改案，明天起由蘇嘉全召集協商，預計會協商4天。

何欣純也說，原本安排今天下午舉行第一次院會，12日到22日舉行第二次院會，將臨時會拆成多次院會，就能保留較大彈性，可以臨時增加議案，或是變動優先順序，但因中國國民黨團不反對處理預算解凍案，民進黨團才同意將第一、二次院會合併，解凍案就留到臨時會最後一週再處理。（編輯：林興盟）1070611

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