「華」人星光三班選拔　南華國中邀青奧小子來助陣

新竹市南華國中由2016年開始舉行「華」人星光大道決賽，到今年邁入第三屆；這個屬於南華人的才藝競賽活動，分為樂器、歌唱及舞蹈組，全校學生都可以在舞台上盡情展現表演。今年已經晉級青年奧運街舞項目選拔的國手級畢業校友張晨凱與楊至詮也返校觀戰，為學弟妹們打氣加油。
為了不影響國三學生準備升學考試，「華」人星光大道決賽每年都在會考後舉行，同學們必須先經過初賽海選，努力展現自己，才能晉級決賽；到了決賽舞台上，學生充滿自信，或歌或舞，每位都是未來的明日之星。
▲南華國中的才藝競賽活動分為樂器、歌唱及舞蹈組，讓同學們在舞台上盡情展現自我。（圖／南華國中提供）
今年的決賽邀請到曾經入圍金曲獎的CMO樂團杏子老師、王V老師以及Over The Top舞團領導者古慶瑀老師擔任評審，三人都有豐富的舞台演出及評審經驗；其中古慶瑀曾經擔任過南華國中熱舞社指導老師，有特別的淵源，特別帶著南華國中畢業的兩位學長張晨凱及楊至詮（ 目前就讀光復高中）一起回母校欣賞學弟妹的演出。
▲現就讀光復中學的張晨凱代表台灣前往東京參加青年奧運街舞項目選拔。（圖／南華國中提供）
這兩位舞進世界的舞蹈小子，在街舞上已有很精湛的技藝， 曾參加電視節目《這就是街舞》入選百強；張晨凱日前更代表台灣前往東京參加青年奧運街舞項目選拔，可說是國手級、甚至是世界級的舞者。兩人除了送給學弟妹精彩的表演，更與學妹即興尬舞，嗨翻全場。