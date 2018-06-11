「華」人星光三班選拔　南華國中邀青奧小子來助陣

新竹市南華國中由2016年開始舉行「華」人星光大道決賽，到今年邁入第三屆；這個屬於南華人的才藝競賽活動，分為樂器、歌唱及舞蹈組，全校學生都可以在舞台上盡情展現表演。今年已經晉級青年奧運街舞項目選拔的國手級畢業校友張晨凱與楊至詮也返校觀戰，為學弟妹們打氣加油。

為了不影響國三學生準備升學考試，「華」人星光大道決賽每年都在會考後舉行，同學們必須先經過初賽海選，努力展現自己，才能晉級決賽；到了決賽舞台上，學生充滿自信，或歌或舞，每位都是未來的明日之星。



▲南華國中的才藝競賽活動分為樂器、歌唱及舞蹈組，讓同學們在舞台上盡情展現自我。（圖／南華國中提供）