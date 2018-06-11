吳益政、陳其邁首度同台　較勁綠能政策

吳益政表示，談能源政策要先談節能，如何透過建築、工業設計、生活方式、交通工具、生產模式、產業選擇，減少浪費、無效率的用電需求是第一重要的思考。其次在能源供給端，如何透過儲電設備、智慧電網，調節尖峰、離峰的差距的電力生產剩餘。不是一味滿足尖峰用電加上備載容量而擴增大型電廠。他強調，在這次成立大會的現場，各界關心綠能產業的人士齊聚一堂，有資金、有技術、有想法、有政策、有社區的力量，可以說是過去十多年綠能產業發展的集大成。

「台灣智慧綠能產業聯盟成立大會」昨(10)日在高雄舉行，提出「能源轉型、草根先行」的訴求。參選高雄市長的民進黨陳其邁和無黨籍吳益政都出席本次活動，在全國能源產業的學者、專家、業者、及社區參與者的面前，兩位參選人首度同台，用政策較勁，展現市長的高度。

吳益政並感性的向行政員能源及減碳辦公室副執行長林子倫表達感謝，2006年林教授在高雄市教師會的一席演講，開啟了自己對氣候變遷下環境議題的視野、也間接開啟了高雄領先全國的環境法規。如今高雄在這個領域已經實驗了10年，未來不只是要實驗，更要實踐，從產業、交通、建築、能源等各方面，讓高雄成為能更好的回應氣候變遷議題的「實踐城市」。

作為高雄市長的競爭者，立委陳其邁在致詞時也提到，吳益政可說是高雄市議會最關心綠能發展的議員，自己也會參考吳益政的臉書粉絲頁，看看吳益政關心的政策議題。他還幽默的說，除了「大眾運輸免費」他不敢做，其他都很有參考學習的價值。

對此吳益政則回應，市政問題本來就是各自提出想法、互相切磋交流、再交由市民來做比較、做選擇。他樂見不同候選人對於高雄面對的各項問題，都提出自己的解決方案，也希望未來不管誰當選市長，都能持續推動高雄的綠能產業發展。

