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未來珍奶用湯匙喝？　義美：盼限塑令為珍珠奶茶開一扇窗

記者彭夢竺／台北報導2018/06/11 17:01
▲限塑令再擴大，未來喝珍奶要用湯匙喝？義美食品總經理高志明盼政府為珍珠奶茶開一扇窗。（示意圖／NOWnews資料照）
▲限塑令再擴大，未來喝珍奶要用湯匙喝？義美食品總經理高志明盼政府為珍珠奶茶開一扇窗。（示意圖／NOWnews資料照）

未來到手搖飲料店喝「有料」的飲料，真的要用湯匙喝？政府「限塑令」再擴大，環保署預告，將自明年7月1日開始，限制提供一次性塑膠吸管給顧客，消息一出許多民眾反映「好麻煩」，就有官員教說「可以用湯匙」，讓許多網友傻眼。義美食品總經理高志明今（11）日發文表示，符合世界潮流、正確的「限塑政策」，應該為珍珠奶茶開一扇窗。

繼先前的14類的店家不能再免費提供塑膠袋之後，政府再度擴大限塑政策，環保署預告明年7月1日開始，百貨公司、購物中心、速食店等場所，將限制提供一次性塑膠吸管給顧客，消息一出就有許多網友抱怨，想珍珠奶茶還必須自備較粗的吸管，很麻煩。

針對「限塑令」，高志明今日在臉書發文，認為符合世界潮流、正確的「限塑政策」，應該為珍珠奶茶開一扇窗。他指出，環保署積極推動限塑是符合世界潮流的，國人必然會支持，若不推動的話，未來必遭國際環保團體譴責。

他說：「好的政策，若無法讓國人充分了解，才實施，或只執著政策、無任何例外考量，或完全不顧國內外不同國情、民族的飲食文化傳統，則再好的政策，也必然遭致強烈民怨！」

高志明強調，珍珠奶茶是台灣極少數在全球即飲飲料的消費市場，有極高的知名度與極佳的正面好評，珍奶不用特殊的大口徑吸管吸食品嚐，若改用湯匙的話，必然會失去其美味的風韻。

他認為，限塑不應該是銅牆鐵壁、鐵板一塊，懇請「限塑政策」為珍奶開一扇窗。

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