端午吃粽 醫師建議原味為主避免沾醬

臺中慈濟醫院營養科副主任楊忠偉表示，健康養生五穀粽的特色是增加全榖雜糧攝取，以一小塊豆乾丁取代五花肉或滷肉，達到國民飲食指南豆魚蛋肉類的需求，堅果增加好的油脂攝取，滷過的香菇與猴頭菇增加粽子風味。

台中市衛生局與台中慈濟醫院今天合辦「花好粽夏慶端午」素粽教作活動，營養師依據新版國民飲食指南特別設計「健康養生五榖粽」食譜，邀請市長太太廖婉如與台中慈濟醫院院長簡守信共同示範製造業「健康養生五榖粽」。

（中央社記者趙麗妍台中11日電）端午節腳步近了，粽味飄香，醫師指出，1顆傳統肉粽熱量恐高達628大卡，約相當於1個滷雞腿便當，建議吃粽子時以原味為主，避免沾甜辣醬或番茄醬加工調味料，以免鈉攝取過量。

簡守信說，現代人營養過剩，糯米對腸胃道也不好，傳統肉粽常包有五花肉，糯米也經油脂拌炒，1顆熱量可能高達628大卡，相當於約1個滷雞腿便當。

楊忠偉建議，粽子本身已有調味，建議民眾吃粽子時以原味為主，避免沾甜辣醬或番茄醬等加工調味料、鹼粽應避免沾砂糖或糖漿等，以免鈉、糖攝取過量。

廖婉如建議大家，吃粽子不要忘了補充一份夏令水果，如黃色或綠色奇異果1顆，或搭配筍子湯、蔬菜，增加膳食纖維攝取與飽足感，同時維持每週至少150分鐘的規律運動習慣，以消耗節慶聚餐時攝取的多餘熱量，維持健康體位。（編輯：施燕飛）1070611