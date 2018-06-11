她相親「打包剩菜」男生讚賢慧　回家卻秒被封鎖加刪除

根據大陸媒體報導，現年 29 歲的張姓女子，由於未婚也還沒對象，家人十分著急，常常幫她介紹相親對象，卻接連幾次都沒成功。這次家人再度幫她安排了一個對象，雙方直接相約西餐廳見面，整個相親的過程十分順利，讓張女感覺這次應該成功機率頗大！

許多人在餐廳用餐後，會習慣將吃不完的剩菜打包，就是希望別浪費食物。日前大陸重慶一名 29 歲女子和相親對象相約西餐廳，用餐之後她發現剩菜很多，因此請服務生幫忙打包；她還特地跟男方解釋，自己是因為不想浪費食物才這麼做，而男方當下也大讚她賢慧，豈料回家之後，她發現自己已被男方「封鎖加刪除」，讓她感到相當鬱悶，上網發文求助。

報導指出，兩人用餐點了牛排、鐵板麵和數道小菜，吃到最後剩下一點牛排和餐點，張女見狀便請來服務生打包，還特地向男方解釋，自己是因為不願浪費食物才這麼做；男方當下也表示理解，甚至大讚她很賢慧，張女才感到放心。

不料回到家後，張女想和對方繼續聊天，卻發現自己已經被「封鎖加刪除」，讓她感到十分沮喪和不解，感嘆：「真沒想到會是這樣的結果...」

對此，許多網友紛紛發表看法，有人認為「見仁見智吧！但我認為打包食物確實是一種美德」、「不浪費食物有什麼不好，他錯過了妳這個好女人」；但也有網友直言：「會讓人有很貪小便宜的感覺」、「整個大媽的感覺都出來了」、「重點不是打包的問題，單純沒對上眼而已吧？」