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膠帶本業持穩 炎洲5月營收17.63億元 年增2成

鉅亨網2018/06/11 17:04
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膠帶廠炎洲集團 (4306-TW) 今 (11) 日公布 5 月合併營收 17.63 億元，雖本業表現持穩，但受到營建交屋認列較少影響，月減 9.37%，年增 20.04%；前 5 個月累計營收 87.32 億元，年增 22.51%。炎洲表示，預計 6 月起交屋與營建認列情況將持穩。

炎洲表示，受惠原油價格維持高檔，薄膜、丙烯酸與膠帶外銷持穩，加上林口極品建案陸續交屋入帳，使 5 月營收優於去年同期，雖然受到交屋時程影響，5 月認列金額較少，但預計 6 月起交屋情況將持穩。

展望第 2 季，炎洲表示，在油價持續高檔下，膠帶本業持穩，加上新台幣貶值有利外銷，第 2 季毛利率有機會優於首季，且為平衡匯率風險，已充分採取避險措施，樂觀看待對第 2 季匯兌收益。

另一方面，營建業務部分，建設部門去年已開始交屋林口旺洲極品建案，每月陸續都有交屋認列，第 2 季可望認列逾 20 戶，營收規模可望達 6 億元，若再加上新售出的戶數，有機會上看 7 億元。

炎洲首季稅後純益 4.25 億元，較去年同期轉盈，每股稅後純益 0.87 元，創 25 季以來新高。法人認為，隨著炎洲膠帶本業趨穩，加上營建業務將陸續認列交屋收益，第 2 季表現可望優於首季，純益有機會再寫近 6 年來單季新高。

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關鍵字膠帶炎洲本業認列首季營收獲利展望營建房產headline
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