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4大餐飲股業績逐月攀高 Q2將豐收 Q3有望更好

鉅亨網2018/06/11 17:02
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餐飲集團陸續公布 5 月合併營收，瓦城 (2729-TW) 和雅茗 (2726-TW) 不僅創同期新高，也同創單月史上第 5 高，而美食 - KY(2723-TW) 和乾杯 (1269-TW) 則是創單月史上第 4 高，展望後市，隨著持續展店和暑期消費旺季報到，各大業者均樂觀看待。

瓦城 5 月合併營為 3.66 億元，月增 11.17%、年增 0.69%；雅茗為 1.83 億元，月增 4.28%，年增 14.22%，

美食為 21.22 億元，月增 5.42%、年增 15.16%；乾杯 2.41 億元，月增 7.71%、年增 27.34%，

瓦城表示，集團自第 2 季起進入展店高峰，旗下主力品牌瓦城泰國料理因應不同通路型態，推出新系列「瓦城 Express」，首店於 6 月中旬插旗北車微風商場，藉此開展對快餐有需求的新客源。

雅茗說明，第 2 季已進入夏日茶飲旺季，旗下連鎖茶飲品牌「快樂檸檬」、「茶閣裡的貓眼石」、「喝嘛」消費人絡繹不絕，加上餐飲電商 App 的外賣買氣暢旺，業績持續走升，進入第 3 季後，由於展店動能無虞且旺季樂觀，後續單季營收可望再創新高。

乾杯指出，除了 6 間海外分店持續作為營收成長的重要引擎，在國內也將陸續拓展品牌據點，旗下「宮武讃歧烏龍麵」正在全台百貨商場展店，成為快速開店的主力。

美食除了在兩岸成熟布局，最看好美國市場的成長力道，目前在美國門市達 46 間門市，美食著重建立品牌、擴大市占率的策略，強調已逐步看到成效，更有助極大化未來在美國的成長空間。

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