NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東金馬
即時跑馬燈大陸嘉興市參訪團　訪問玉闕朝仁宮周董看企鵝妹直播　豪撒9萬！8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
地方

中市全國首創石虎保育自治條例　送議會審查

記者柳榮俊／台中報導2018/06/11 18:21
▲台中市政府為保育石虎，擬訂「台中市石虎保育自治條例」（圖／市政府提供, 2018.6.11)
▲台中市政府為保育石虎，擬訂「台中市石虎保育自治條例」（圖／市政府提供, 2018.6.11)

台中是瀕臨絕種的石虎重要棲息地之一，為保育石虎，台中市政府擬訂「台中市石虎保育自治條例」(草案)，明(12)日依程序送市議會審查，盼議會支持通過草案，打造台中成為全國第一個將石虎保育法制化的城市，藉由減少環境用藥、防止路殺等措施，為石虎打造友善生活環境。

農業局表示，石虎是台灣現存唯一原生貓科動物，總數不到500隻，並持續減少中，而台中為石虎族群分布的重要生態廊道，為此，市府積極擬訂「台中市石虎保育自治條例」(草案)，已於今年3月市政會議審查通過，並依程序提報市議會，將於6月12日審查後公告實施。

石虎自治條例(草案)結合市府跨機關協力，目標達成增加石虎族群數量及生物多樣性。由農業局規劃石虎族群數量調查及研究，落實犬貓管理及疾病防治、宣導石虎保育觀念和推動友善耕作；警察局協助執行稽查、取締及保育石虎工作；環保局與教育局以連結石虎保育與環境關係，納入環境教育研習課程，以及融入學校教育課程或活動。

此外，文化局、經濟發展局與觀光旅遊局等機關，則共同推動石虎文化創意產業、觀光產業發展，以及鼓勵企業參與石虎保育活動；都市發展局於規劃國土及都市計畫，以及交通局、建設局與水利局在興辦道路、水利、交通等各項公共設施時，納入石虎友善環境及保育理念。

農業局指出，市府將依自治條例設置石虎保育委員會、保育基金、定獎勵辦法，並賦予各機關依業務權責編列預算執行石虎保育所需經費，逐步落實打造石虎友善生活環境。

關鍵字石虎保育自治條例
大德餐飲學生　榮獲神廚賽大獎消防局災害研習　強化救災能力

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan