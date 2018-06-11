年度E3開跑：微軟併5間工作室 日系電玩股均漲

日本大廠 Square Enix (9684-JP) 與索尼 Sony (6758-JP)，和 Ubisoft (UBI-FR) 也都將於今日 (11 日) 發表年度內容。任天堂 Nintendo (7974-JP) 也將於明日 (12 日) 展開發表會。

電玩大廠 EA (EA-US) 於週六 (9 日) 開跑公布了一系列的新開發項目，而微軟 Microsoft (MSFT-US) 與 Bethesda 也於週日 (10 日) 展開了會議活動。

「E3」(Electronic Entertainment Expo) 為年度最大的全球電玩展，將於美國洛杉磯 6 月 12 日 (週二) 至 6 月 14 日開展。

微軟週日再次重申了對電玩的執著，宣布將併購 5 間遊戲工作室提升其 Xbox One 遊戲機的獨家內容。如併購完成，微軟將擁有 11 間遊戲工作室。微軟未透露具體併購金額。

會議上，微軟展現了 52 款全新電玩及 18 款獨家內容，包含「光環無限」、「戰爭機器 5」、及「極限競速 4」等遊戲。

此外，EA 公布了最新的「戰地風雲 5」、Bethesday 公佈了「異塵餘生 76」、Ubisoft 也公布了「湯姆克蘭西：全境封鎖 2」。

日系電玩大廠 Square Enix 預計將公布最新的「Kindom Hearts 2」，而任天堂則應公布「明星大亂鬥」。

Square Enix、Sony、及任天堂股價今日 (11 日) 收盤小漲。